رومانو: أنتوني يقترب من الانضمام لريال بيتيس على سبيل الإعارة

اقترب أنتوني لاعب مانشستر يونايتد من الخروج من الفريق على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت فإن ريال بيتيس قد اقترب من الحصول على خدمات أنتوني حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة مع عدم وجود بند أحقية الشراء.

وسيتحمل مانشستر يونايتد جزء من راتب أنتوني خلال فترة الإعارة لبيتيس.

وانضم أنتوني لمانشستر يونايتد في 2022 قادما من أياكس أمستردام.

ولم يعد أنتوني ضمن الخياريات الأساسية للمدرب روبن أموريم منذ توليه المسؤولية مع وجود تراجع كبير في مستوى اللاعب البرازيلي.

وشارك أنتوني في 95 مباراة منذ انضمامه لمانشستر يونايتد وتمكن من تسجيل 12 هدفا وصناعة 5 أهداف.

ومنذ بداية الموسم لعب أنتوني 13 مباراة وسجل هدفا ولم يصنع أي أهداف.

ويحتل ريال بيتيس حاليا المركز 11 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة.