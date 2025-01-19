لتعويض مرموش.. فرانكفورت يستهدف مهاجم مارسيليا

الأحد، 19 يناير 2025 - 12:50

كتب : FilGoal

إيلي واهي لاعب مونبليه

ذكرت جريدة ليكيب أن نادي آينتراخت فرانكفورت مهتم بضم الفرنسي إيلي واهي مهاجم أولمبيك مارسيليا لتعويض رحيل عمر مرموش.

مرموش على بعد خطوات قليلة من الانضمام لمانشستر سيتي، حسمبا أوضح ناديه قبل يومين.

وأفاد تقرير ليكيب أن فرانكفورت يرغب في ضم المهاجم الفرنسي هذا الشتاء لتعويض رحيل الهداف المصري.

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وتعتقد إدارة فرانكفورت أن واهي يمكنه التألق في الدوري الألماني، على خطى القادمين من الدوري الفرنسي من قبل، أمثال ماركوس تورام وراندال كولو مواني وهوجو إيكيتيكي.

وكشف التقرير أن هناك منافسة من بورنموث ووست هام يونايتد على ضم اللاعب.

وذكر التقرير أن الأندية الثلاثة بدأت التواصل مع ممثلي واهي الذي لا يشارك باستمرار مع مارسيليا.

وأكد التقرير أن مارسيليا قد يتخلي عن اللاعب مقابل 30 مليون يورو التي دفعها مقابل ضمه في الصيف الماضي.

وسجل واهي 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة في 13 مباراة مارسيليا هذا الموسم.

إلى ذلك، كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا عن موعد خضوع عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت للكشف الطبي في مانشستر سيتي.

وفقا للتقرير فإن مرموش سيخضع للكشف الطبي يوم الإثنين المقبل.

وستكلف الصفقة مانشستر سيتي 75 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كإضافات.

وبات مرموش قريبا من الانتقال إلى مانشستر سيتي قادما من آينتراخت فرانكفورت

وأعلن أينتراخت فرانكفورت غياب مرموش عن المباراة التي فاز خلالها بهدفين دون رد على بوروسيا دورتموند ، نظرا لكون النادي حاليا في محادثات مع نادٍ آخر بخصوص انتقاله.

وتواصل FilGoal.com مع باتروش نيدزفيدزكي المسؤول الإعلامي لنادي آينتراخت فرانكفورت الذي كشف آخر تطورات صفقة انتقال مرموش لحامل لقفب الدوري الإنجليزي.

وقال نيدزفيدزكي عبر FilGoal.com : "أستطيع أن أؤكد أننا في مفاوضات متقدمة مع مانشستر سيتي ونتوقع أن يترك عمر مرموش نادينا قريبا".

وأضاف المسؤول الإعلامي لنادي فرانكفورت "لقد قدم عمر الكثير لنادي آينتراخت فرانكفورت ونتمنى له التوفيق".

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وسجل مرموش 20 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 26 مباراة رسمية مع فرانكفورت في كافة البطولات.

ويحل مرموش في المركز الثاني بصدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدفا خلف هاري كين المتصدر بـ16 هدفا.

إيلي واهي مارسيليا فرانكفورت
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