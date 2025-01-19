كرة يد - الانتصار الأخير من نصيب الفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر ضد كرواتيا في بطولة العالم

الأحد، 19 يناير 2025 - 12:39

كتب : FilGoal

علي زين مع يد مصر أمام كرواتيا

يلعب منتخب مصر لرجال كرة اليد مباراة مرتقبة مساء اليوم الأحد في ختام منافسات الدور الأول من بطولة العالم.

ويواجه الفراعنة، منتخب كرواتيا أصحاب الأرض في التاسعة والنصف مساء.

ويتقاسم الفريقان صدارة المجموعة الثامنة من الدور الأول بانتصارين على الأرجنتين والبحرين.

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ويتواجه الفريقان للمرة الخامسة في بطولات العالم، وللمرة الثانية على التوالي.

وكان الانتصار الأخير في بطولة العالم من نصيب الفراعنة بعد فوز مصر على كرواتيا بنتيجة 31-22 في نسخة 2023 الأخيرة.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين وديا في يوليو الماضي وانتهت بفوز كرواتيا 36-29.

وجاءت مواجهات مصر ضد كرواتيا في بطولات العالم كالآتي:

نسخة 2003: انتصار كرواتيا على مصر 29-23

نسخة 2013: انتصار كرواتيا على مصر 24-20

نسخة 2017: انتصار كرواتيا على مصر 21-19

نسخة 2023: انتصار مصر على كرواتيا 31-22

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