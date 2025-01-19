الشرق الأوسط: الهلال يتمم اتفاقه مع جناح برازيلي

أوضحت جريدة الشرق الأوسط أن نادي الهلال السعودي أتم الاتفاق مع الجناح البرازيلي الشاب كايو سيزار لينضم للفريق قادما من نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي.

وأوضح التقرير أن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما سيشغل مركز الجناح، ليكمل الهلال الخانة المتبقية له على مستوى فئة المواليد.

وتواجد فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في مدينة دبي، للالتقاء ببعض وكلاء اللاعب، حسب التقرير.

وذلك قبل أن يسافر بين لندن وباريس لإنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب البرازيلي الشاب.

ومن المنتظر أن يعلن الهلال التعاقد مع اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال قد أوضح أن فريقه لن يتعاقد سوى مع لاعب واحد فقط خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار جيسوس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب مواجهة الفتح: "حاليا لا نستطيع التعاقد إلا مع لاعب تحت السن وقد يكون في الجناح الأيمن".

وأكمل: "من الممكن هناك تعاقدات لكن ليس في الفترة الشتوية الحالية".

وحقق الهلال فوزًا كبيرًا على الفتح بنتيجة 9-0 في الجولة الـ15 من الدوري السعودي، ليبقى في صدارة الترتيب برصيد 40 نقطة.

وتنص لوائح الدوري السعودي على السماح بقيد 8 لاعبين أجانب فوق السن، بالإضافة إلى لاعبين تحت السن.

وربطت تقارير سعودية محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بالانضمام إلى الهلال مقابل 300 مليون ريال خلال موسمين، بواقع 150 مليون ريال في الموسم.

وعن إمكانية ضم محمد صلاح خلال الميركاتو الشتوي، رد جيسوس: "اللاعبون الأعلي مثل محمد صلاح، ربما نحتاجهم في الصيف، ولكن حاليا الأمر غير متاح بالنسبة لنا، نملك خانة واحدة وهي لاعب مواليد 2003، ونبحث عن جناح بهذا العمر، وهذا مانريده خلال نافذة الانتقالات الشتوية الجارية".

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق من أجل الانتقال إلى صفوفه بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وكان تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية قد نشر صورة لمحمد صلاح لاعب ليفربول عبر حسابه على فيسبوك وهو يرتدي قميص الهلال السعودي.

الصورة اعتبرها البعض تلميحا لإمكانية انتقال صلاح للهلال في الموسم المقبل.

وترغب العديد من أندية الدوري السعودي في التعاقد مع صلاح بداية من الموسم المقبل، حسب تقارير عديدة.

وكان النجم المصري قد أشار في وقت سابق إلى أن الاتفاق مع إدارة ليفربول على تجديد عقده لا يزال بعيدا رغم رغبته في الاستمرار.