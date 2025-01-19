استعدادا للموسم الجديد.. ميسي يسجل في افتتاح مباريات إنتر ميامي بـ 2025 أمام كلوب أمريكا

افتتح إنتر ميامي مبارياته في 2025 بمواجهة كلوب أمريكا المكسيكي وديا.

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل هدف إنتر ميامي الأول بالمباراة التي انتهت بفوز الفريق الأمريكي بركلات الترجيح.

وحسم التعادل الوقت الأصلي بهدفين لكل منهما في مباراة ودية.

وسجل ميسي من صناعة سواريز في الدقيقة 34 ليتعادل لفريقه أمام تقدم كلوب أمريكا.

ونجح أفيس في تسجيل التعادل من جديد في الوقت القاتل بالدقيقة 92.

CABEZAZO DEL MEJOR FUTBOLISTA DE TODOS LOS TIEMPOS 🐐✨ pic.twitter.com/S8ndmdrUzA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 19, 2025

وشهدت ركلات الترجيح ضياع 4 ركلات من فريق كلوب أمريكا مقابل إهدار 3 لإنتر ميامي.

وتغلب إنتر ميامي في النهاية على كلوب أمريكا بنتيجة 3-2 في ركلات الترجيح.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا في يونيو المقبل.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)