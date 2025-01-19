بعد اقترابه من العودة.. تجدد إصابة طارق حامد

الأحد، 19 يناير 2025 - 11:36

كتب : FilGoal

طارق حامد من تدريبات ضمك

تجددت إصابة طارق حامد لاعب وسط ضمك في الركبة خلال تدريبات فريقه، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن اللاعب المصري شعر بآلام في موضع إصابته لم يكمل على إثرها التدريبات التي جرت على ملعب النادي يوم السبت.

ويخضع طارق لمزيد من الفحوصات يوم الأحد، لتحديد إمكانية عودته للتدريبات.

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وكان حامد التحق بالتدريبات الجماعية، الأحد الماضي، بعد انتهاء برنامجه التأهيلي في دبي، عقب تعافيه من إصابة في الركبة داهمته منتصف أكتوبر الماضي.

وتسببت الإصابة في غيابه عن 12 مباراة لفريقه في الدوري السعودي، إضافة إلى مواجهة ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولم يلعب طارق حامد مع ضمك هذا الموسم سوى في مباراتين فقط، ضد الخليج والهلال في بداية الموسم.

ويستعد ضمك لمواجهة الفتح الأربعاء المقبل في الجولة الـ16 من الدوري السعودي.

ويحتل ضمك المركز العاشر برصيد 18 نقطة حصدها من خمسة انتصارات و3 تعادلات بعد خوضه 15 جولة في الدوري.

طارق حامد ضمك
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