بعد أيام من انتقاله.. كوكا في قائمة لو هافر لمواجهة ستاد ريمس

الأحد، 19 يناير 2025 - 11:19

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - لو هافر

تواجد أحمد حسن "كوكا" مهاجم لو هافر الجديد في قائمة فريقه لمواجهة ستاد ريمس في الدوري الفرنسي.

كوكا أتم انتقاله إلى لو هافر قادما من ريو أفي البرتغالي قبل أيام، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويحل لو هافر ضيفا على ستاد ريمس ضمن الجولة 18 من الدوري الفرنسي مساء الأحد.

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وجاءت القائمة على النحو التالي:

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بعد سنوات من الاحتراف في أوروبا.. سيلعب كوكا أخيرا في أحد الدوريات الخمسة الكبرى، وتحديدا الدوري الفرنسي، فماذا ينتظره في أيامه الأولى بفرنسا.

ويستعرض FilGoal.com مباريات لو هافر في شهري يناير وفبراير، وهي أول أيام كوكا في فرنسا.

- يستقبل لو هافر ضيفه ستاد بريست في الجولة التالية يوم الأحد 26 يناير.

- يختتم لو هافر مبارياته الـ3 المتتالية ضد فرق النصف الثاني من الجدول أمام أنجيه يوم الأحد 2 فبراير.

- سيخرج رفاق كوكا لملاقاة ليل خامس ترتيب الدوري حاليا يوم الأحد 9 فبراير.

- ستشهد الجولة 22 صداما مصريا بين كوكا ومحمد عبد المنعم مدافع نيس يوم الأحد 16 فبراير.

- يستقبل لو هافر ضيفه تولوز في الجولة التالية الأحد 23 فبراير.

ويمتد تعاقد كوكا مع لو هافر حتى نهاية الموسم الجاري.

ويلعب المهاجم البالغ من العمر 31 عاما في الدوري الفرنسي لأول مرة.

سبق وأن لعب كوكا في الدوري البرتغالي واليوناني والتركي.

ويعتبر كوكا اللاعب المصري الثاني في تاريخ لو هافر، إذ سبقه طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي الحالي.

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ويتواجد مصطفى محمد في الدوري الفرنسي الآن رفقة نانت، وكذلك محمد عبد المنعم مدافع نيس.

ولعب كوكا 11 مباراة مع ريو أفي وسجل هدفين فقط في 344 دقيقة لعبها.

ويحتل لو هافر المركز الـ17 أي قبل الأخير بـ12 نقطة.

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