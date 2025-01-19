اسكواش - بيان من الاتحاد المصري بقراراته بعد وفاة الناشيء محمد سباعي

أصدر الاتحاد المصري للاسكواش بيانا رسميا بشأن وفاة اللاعب الناشيء محمد يحيى سباعي.

وتعرض سباعي لاعب نادي الشمس لوعكة صحية خلال مشاركته في فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي، وتم نقل اللاعب إلى العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة.

وجاءت قرارات الاتحاد المصري للاسكواش كالآتي:

- إلغاء بطولة منطقة القاهرة لهذا الموسم.

- ترحيل بطولة كأس مصر وإقامتها في الموعد المحدد سابقا لبطولة منطقة القاهرة.

- التشديد على الإجراءات الطبية وضرورة تسليم كافة المستندات والإجراءات الطبية المطلوبة من اللاعبين لضمان سلامة الجميع، مع التشديد بأنه لن يسمح لأي لاعب بالمشاركة بدون تقديم الفحوصات الطبية المطلوبة في موعد أقصاه 1 فبراير المقبل.

- مراعاة الظروف الخاصة إذ يُطلب من جميع الأندية واللاعبين التعاون الكامل في هذه الظروف الاستثنائية مع الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من الاتحاد.

ونعى الاتحاد المصري للاسكواش وفاة سباعي وقال في بيان "ينعى الاتحاد المصري للاسكواش، ببالغ الحزن والأسى، اللاعب محمد يحيى سباعي، والذي وافته المنية خلال فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي"

"وبناء عليه قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش تعليق النشاط الرياضي لمدة 3 أيام حدادا على روح الفقيد، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان وسوف تقام جنازة المغفور له غدا بإذن الله بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالتجمع الأول".

كما تقدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخالص العزاء لأسرة اللاعب الذي وافته المنية، داعيا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته وأسرة الاسكواش الصبر والسلوان.

وتعرض اللاعب الشاب لوعكة صحية مفاجئة قبل أن يتم نقله سريعًا إلى المستشفى ليلفظ انفاسه بها.

وتوفي محمد يحيى سباعي ناشئ الاسكواش بنادي الشمس بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة عقب مشاركته مع فريقه في بطولة نادي بلاك بول الرياضي.