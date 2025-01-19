في الجول يكشف - كيف يحق لـ "جبنة" المشاركة مع المحلة رغم قيده بـ 4 أندية هذا الموسم

الأحد، 19 يناير 2025 - 10:31

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - عبد الرحمن خالد جبنة

أعلن نادي غزل المحلة ضم عبد الرحمن خالد "جبنة" معارا من الاتحاد حتى نهاية الموسم بنية الشراء.

عبد الرحمن خالد

النادي : غزل المحلة

غزل المحلة

وسيكون ذلك رابع نادي لعبد الرحمن في الموسم الحالي بعدما بدأ مع العربي الكويتي وخاض مباراة كبديل ثم فسخ تعاقده بعد 11 يوما.

وانضم في بداية الموسم الجاري للاتحاد بعد حل أزمته مع وكيله بعد قيده في نادي إيديال جولدي بالدرجة الرابعة.

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وكشف محمد متولي المحامي الرياضي الدولي لـ FilGoal.com عن ذلك: "اللاعب يمكن قيده بقائمة 3 فرق في الموسم الواحد كحد أقصى، بشرط أن يلعب لفريقين فقط مباريات رسمية خلال نفس الموسم".

وتابع "فيفا أصدر استثناءً للاعبين مؤخرا بأحقية اللاعب في الانتقال لفريق ثالث إذا شارك مع فريق ولم يخض أي مباراة مع الفريق الآخر من أجل الحصول على فرصة اللعب".

وأوضح "وفي حالة جبنة فهو شارك مع العربي الكويتي ثم فسخ تعاقده ولم يخض أي مباراة مع الاتحاد السكندري وبذلك يطبق عليه الاستثناء بإمكانية الانتقال واللعب لغزل المحلة بدون أي مشكلة".

أما عن التأثر بقيد اللاعب قانونيا بعد أزمته مع نادي إيديال جولدي في بداية الموسم أجاب "العبرة هنا في هذه القضية هو بتسجيل عقد اللاعب في اتحاد الكرة، وليس توقيع العقود فقط".

وبقميص الاتحاد لم يخض أي مباراة رسمية في النصف الأول من الموسم ورحل، والآن سيرتدي قميص زعيم الفلاحين قادما من زعيم آخر وهو الثغر.

الاتحاد كان قد وقع عقوبة على جبنة في وقت سابق بإيقاف اللاعب وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب اعتراضه على قرار المدرب بابافاسيليو باستبداله خلال مواجهة سموحة الودية.

من هو عبد الرحمن خالد؟

بدأ مسيرته بمركز شباب إمبابة وهي المنطقة التي ترعرع فيها وفي سن الـ 13 عاما انضم للترسانة لمدة موسم ونصف ومنه إلى الزمالك، ثم إنبي وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ليرحل عن الفريق في عمر 18 عاما.

كادت مسيرة عبد الرحمن أن تنتهي بعد الرحيل عن إنبي بسبب ضيق الوقت وعدم قيده بأي فريق ولكنه تمكن من الانضمام إلى البنك الأهلي بالدرجة الثانية عام 2016.

في 2019 انتقل عبد الرحمن للمقاولون العرب ومنه خرج في فترتي إعارة إلى أسوان وحرس الحدود إلى أن استقر مع الفريق.

عبد الرحمن مشهور منذ صغره باسم "جبنة" وهو اسم أطلق عليه في إمبابة عندما كان صغيرا بسبب لون بشرته.

سجل جبنة الهدف الأسرع بالدوري الممتاز في الموسم قبل الماضي عندما هز شباك غزل المحلة بعد 12 ثانية فقط.

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