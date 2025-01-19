بالدي: تلقيت هتافات عنصرية من جمهور خيتافي وأخبرت الحكم بالأمر

أقر أليخاندرو بالدي لاعب برشلونة أنه تلقى هتافات عنصرية في مباراة فريقه ضد خيتافي.

وتعادل برشلونة مع منافسه خيتافي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال الظهير الإسباني عبر بي إن سبورتس: "تلقيت هتافات عنصرية منذ بداية المباراة وأخبرت الحكام بالأمر وقام بتفعيل البروتوكول".

وأتم "علي أن أقول ذلك، لا يمكن أن تستمر هذه العنصرية في الملاعب".

وتشاجر بالدي مع المغربي إسماعيل بوخوشة مدافع خيتافي، بسبب احتفال الأخير أمامه بعد خروج أحد الكرات لركلة مرمى.

وانفعل بالدي واحتك به ليتلقى البطاقة الصفراء.

ويعاني برشلونة من تحقيق النتائج السلبية في بطولة الدوري إذ للمباراة الرابعة تواليا لا يعرف الفوز.

وحقق برشلونة نتيجة التعادل مرتين وخسر مثلهما.

وفي المباريات الـ8 الأخيرة في الدوري، انتصر الفريق الكتالوني مرة واحدة وخسر 4 لقاءات وتعادل في 3.

وللمرة الأولى يسجل لاعب من برشلونة في شباك خيتافي على ملعبه منذ جونيور فيربو في سبتمبر 2019.

ويستقبل برشلونة على الأقل هدف في المباريات الـ9 الماضية في الدوري وهو الرقم الأسوأ للفريق منذ نوفمبر 2018 تحت قيادة إرنستو فالفيردي.

وساعد خيتافي جاره في المدينة ريال مدريد ليزيد فارق النقاط مع برشلونة حال الفوز، وكذلك سيتصدر جدول الترتيب منفردا إذ انتصر على لاس بالماس.

وبهذه النتيجة وصل برشلونة للنقطة 39 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وارتفع رصيد خيتافي للنقطة 20 في المركز الـ16.