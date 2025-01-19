لا لـ أليجري.. أهلي جدة يعلن استمرار ماتياس يايسله مديرا فنيا

أعلن نادي الأهلي السعودي استمرار المدرب الألماني ماتياس يايسله في منصب المدير الفني.

وارتبط اسم الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس وميلان بتدريب الفريق في الأيام الأخيرة.

وجاء بيان الأهلي السعودي:

"رداً على ما تم تداوله مؤخراً من أخبار وتقارير إعلامية بشأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، تؤكد شركة نادي الأهلي أن المدرب الألماني ماتياس يايسله يواصل مهامه على رأس الجهاز الفني، مع استمرار الدعم الكامل من الإدارة لتحقيق تطلعات النادي وطموحاته المستقبلية.

وتشدد شركة نادي الأهلي على أن أي قرارات متعلقة بالجهاز الفني أو الجوانب الإدارية سيتم الإعلان عنها حصرياً عبر القنوات الإعلامية الرسمية للنادي، داعية جماهير الأهلي العريقة إلى الاعتماد على هذه القنوات للحصول على الأخبار الدقيقة والمساهمة في دعم الفريق.

وتعرب الشركة عن تقديرها للجهود التي تبذلها اللجنة الفنية برئاسة السيد رون جورلي، وعضوية كل من لي كونجرتون والمدرب ماتياس يايسله، والمنبثقة عن اللجنة التنفيذية للنادي، حيث تعمل اللجنة حالياً على استقطاب لاعبين جدد وتجديد بعض عقود اللاعبين الحاليين خلال الفترة الشتوية، بهدف تعزيز قدرات الفريق وضمان تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي تليق باسم النادي الأهلي وتدعم مكانته الرياضية.

كما يثمن النادي الأهلي دعم جماهيره الوفية، الذي يمثل العمود الفقري النجاح النادي ومسيرته، هذا الدعم الراسخ يعكس الانتماء العميق الذي يجمع بين النادي وجماهيره، ويحفّز الفريق على مواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم الأهلي عالياً في مختلف المحافل، وعبر الزمان سنمضي معاً".

وكشفت تقارير في وقت سابق أن إدارة الأهلي اتفقت مع أليجري بعد الخسارة أمام الخلود الصاعد حديثا بهدف دون رد ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي.

وتوقف رصيد أهلي جدة عند النقطة 26 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي.

ويلتقي الأهلي يوم الإثنين مع الاتفاق في الجولة 16 من الدوري السعودي.