كوندي: أشعر بالإحباط بعد التعادل مع خيتافي.. وهذا ما كان ينقصنا

الأحد، 19 يناير 2025 - 00:43

كتب : FilGoal

جول كوندي - برشلونة

عبر جول كوندي لاعب برشلونة عن إحباطه بعد التعادل مع خيتافي.

وتعادل برشلونة مع منافسه خيتافي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدافع الفرنسي لـ بي إن سبورتس: "أعتقد أننا سيطرنا على المباراة بأكملها، لكن لم نتسم بالحسم أمام المرمى على الإطلاق، كان علينا أن نستمر في صنع الفرص".

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وأضاف "أشعر بالإحباط من المؤسف أن نتعادل، سيطرنا على المباراة، لكن استقبلنا هدفا من فرصة واحدة فقط".

وأنهى حديثه قائلا: "أستحق ركلة جزاء؟ لن أعلق على هذا".

ويستقبل برشلونة على الأقل هدف في المباريات الـ9 الماضية في الدوري وهو الرقم الأسوأ للفريق منذ نوفمبر 2018 تحت قيادة إرنستو فالفيردي.

وساعد خيتافي جاره في المدينة ريال مدريد ليزيد فارق النقاط مع برشلونة حال الفوز، وكذلك سيتصدر جدول الترتيب منفردا إذ انتصر على لاس بالماس.

وبهذه النتيجة وصل برشلونة للنقطة 39 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وارتفع رصيد خيتافي للنقطة 20 في المركز الـ16.

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