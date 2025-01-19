نابولي يتخطى عقبة أتالانتا في مواجهة الـ 5 أهداف

الأحد، 19 يناير 2025 - 00:42

كتب : FilGoal

نابولي

تخطى نابولي عقبة أتالانتا بصعوبة بالفوز بنتيجة 3-2 في الجولة 21 من الدوري الإيطالي على ملعب الأخير.

الفوز أبعد نابولي في الصدارة فيما واصل أتالانتا نتائجه السلبية مؤخرا وبدون فوز في آخر 4 مواجهات.

وارتفع رصيد البارتينوبي لـ 50 نقطة بعدما حقق الفريق فوزه السادس تواليا في الدوري.

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فيما توقف رصيد أتالانتا عند 43 نقطة في المركز الثالث بعدما تعادل في 3 مباريات قبل الخسارة من نابولي.

ويمتلك إنتر فرصة لتقليص الفارق مع نابولي إذ يحتل المركز الثاني برصيد 44 نقطة قبل لقاء إمبولي الأحد، بالإضافة لمباراة مؤجلة ضد فيورنتينا.

وتقدم أتالانتا بهدف من تسجيل ماتيو ريتيجي في الدقيقة 16.

وقلب الضيوف الطاولة في الشوط الأول عن طريق ماتيو بوليتانو وسكوت ماكيتوميناي في الدقيقتين 27 و40.

وأعاد أديمولا لوكمان اللقاء لنقطة البداية في الدقيقة 55 بتسجيله هدف التعادل.

لكن روميلو لوكاكو سجل هدف الفوز والصدارة في الدقيقة 78.

بذلك الفوز حقق نابولي 8 انتصارات من 11 خاضها خارج قواعده في الدوري الإيطالي هذا الموسم وهو ما يحدث للمرة الثالثة في تاريخ النادي بعد موسمي 2017-18 و2022-23 الذي حقق خلاله اللقب.

نابولي أتالانتا الدوري الإيطالي
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