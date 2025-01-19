رئيس لوهافر: هذه أسباب تعاقدنا مع كوكا.. ولا أتذكر طاهر

الأحد، 19 يناير 2025 - 00:27

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - لو هافر

كشف جان ميشيل روسيه رئيس لوهافر الفرنسي عن أسباب التعاقد مع المهاجم أحمد حسن كوكا.

وقال روسيه في تصريحاته عبر القناة الأولى: "لا أعرف كيف تدعونه، نحن نسميه "حسن" كما نكتب على قميصه. إنه لاعب بشخصية قوية ويتمتع بالحضور في غرفة الملابس ولا يزال صغير السن وسيقدم لنا الكثير من خلال عمله الدؤوب".

وأضاف "سبب آخر لتعاقدنا معه هو الأهداف التي يسجلها فهي تنم عن امتلاكه لمهارة خاصة. تابعناه وتعاقدنا معه عن اقتناع تام".

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وأوضح "اللاعب انتقل إلينا في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع ريو آفي البرتغالي، وهناك إمكانية لبقائه معنا بعد نهاية مدة العقد البالغة 6 أشهر".

وعن طاهر محمد طاهر قال: "للأسف لا أتذكره. أعرف الاثنين الآخرين المتواجدين في الدوري الفرنسي الآن، المدافع محمد عبد المنعم في نيس والمهاجم مصطفى محمد في نانت".

وواصل "نعرف أن مصر هي أرض كرة القدم ومليئة بالمواهب. في فرنسا لا يوجد الكثير من اللاعبين المصريين ولا يوجد الكثير من نوعية محمد صلاح في إنجلترا وهذا أمر مؤسف لأن مصر تستحق أن يكون لديها عدد أكبر من المحترفين في أوروبا".

وأكمل "مصر تستحق أن يكون منتخبها مليء بالنجوم الذين يلعبون في أوروبا. المنتخب جيد وأعرف أن معظم لاعبيه من الأهلي ولكن أتمنى أن يزداد فيه المحترفين ليحقق مكانة دولية أعلى".

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