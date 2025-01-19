الجار للجار.. خيتافي يتعادل مع برشلونة لصالح ريال مدريد

تعادل برشلونة مع منافسه خيتافي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل جول كوندي لصالح برشلونة، بينما أحرز ماورو أرامباري لخيتافي.

ويعاني برشلونة من تحقيق النتائج السلبية في بطولة الدوري إذ للمباراة الرابعة تواليا لا يعرف الفوز.

وحقق برشلونة نتيجة التعادل مرتين وخسر مثلهما.

وفي المباريات الـ8 الأخيرة في الدوري، انتصر الفريق الكتالوني مرة واحدة وخسر 4 لقاءات وتعادل في 3.

وللمرة الأولى يسجل لاعب من برشلونة في شباك خيتافي على ملعبه منذ جونيور فيربو في سبتمبر 2019.

ويستقبل برشلونة على الأقل هدف في المباريات الـ9 الماضية في الدوري وهو الرقم الأسوأ للفريق منذ نوفمبر 2018 تحت قيادة إرنستو فالفيردي.

وساعد خيتافي جاره في المدينة ريال مدريد ليزيد فارق النقاط مع برشلونة حال الفوز، وكذلك سيتصدر جدول الترتيب منفردا إذ انتصر على لاس بالماس.

وبهذه النتيجة وصل برشلونة للنقطة 39 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وارتفع رصيد خيتافي للنقطة 20 في المركز الـ16.

وصف المباراة

بدأ برشلونة المباراة بقوة وتمكن كوندي من تسجيل الهدف في الدقيقة العاشرة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة رائعة من بيدري.

وتعادل أرامباري بعد تسديدة من مهاجم خيتافي ارتدت من بينيا وارتطمت في أرامباري وسكنت الشباك في الدقيقة 35.

وظهر لامين يامال في لقطة مهارية استثنائية في الدقيقة 53 إذ راوغ أكثر من لاعب ثم سدد كرة ارتطمت في مدافع خيتافي وحصل برشلونة على ركلة ركنية.

وحاول فرينكي دي يونج أن يلجأ إلى حل التسديد من خارج منطقة الجزاء عن طريق تسديدة مقوسة تصدى لها حارس خيتافي ببراعة في الدقيقة 80.

وأهدر رافينيا فرصة هدف محقق في الدقيقة 83 من داخل منطقة الجزاء بغرابة بعد تمريرة مثالية من لامين يامال.

وحافظ خيتافي على نتيجة التعادل حتى انتهت المباراة وحصل على نقطة غالية.