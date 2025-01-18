كرة يد - تونس وقطر يتأهلان للدور الرئيسي لبطولة العالم 2025

السبت، 18 يناير 2025 - 23:40

كتب : FilGoal

تونس - الجزائر - بطولة العالم لكرة اليد

حجز منتخبا تونس وقطر التأهل للدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد 2025.

وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.

وانضم منتخبا تونس وقطر إلى مصر في الدور الرئيسي الذي سيتكون من 4 مجموعات بمشاركة 6 فرق.

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ويتأهل أول 3 منتخبات في كل مجموعة للدور الرئيسي فيما يشارك متذيلو الترتيب في منافسات كأس الرئيس.

وانتصر منتخب تونس على الجزائر بنتيجة 26-25 لحساب المجموعة الثانية، وحسم منتخب تونس الفوز في الثواني الأخيرة بهدف قاتل.

فيما فاز منتخب قطر على الكويت بنتيجة 25-22 لحساب المجموعة الثالثة.

وبذلك ينافس منتخبا الجزائر والكويت على لقب كأس الرئيس.

وحتى الآن تأهلت منتخبات ألمانيا والدنمارك وإيطاليا وتونس وفرنسا والنمسا وهولندا والمجر والبرتغال والنرويج وإسبانيا وسلوفينيا وكرواتيا ومصر للدور الرئيسي.

ويختتم منتخب مصر منافسات المجموعة بمواجهة كرواتيا يوم الأحد 19 يناير في التاسعة والنصف مساءً.

بطولة العالم لكرة اليد كرة يد
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