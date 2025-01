كرة يد - تونس وقطر يتأهلان للدور الرئيسي لبطولة العالم 2025

𝑾𝒉𝒂𝒕 𝒂 𝒈𝒂𝒎𝒆 🥵 Hazem Bacha makes sure the hot ball goes in and Tunisia 🇹🇳 defeat Algeria to claim a main round ticket 👊#CRODENNOR2025 #inspiredbyhandball @FTHB_TN pic.twitter.com/IAvcIGkdvE