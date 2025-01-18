كرة يد - تونس وقطر يتأهلان للدور الرئيسي لبطولة العالم 2025

حجز منتخبا تونس وقطر التأهل للدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد 2025.

وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.

وانضم منتخبا تونس وقطر إلى مصر في الدور الرئيسي الذي سيتكون من 4 مجموعات بمشاركة 6 فرق.

ويتأهل أول 3 منتخبات في كل مجموعة للدور الرئيسي فيما يشارك متذيلو الترتيب في منافسات كأس الرئيس.

وانتصر منتخب تونس على الجزائر بنتيجة 26-25 لحساب المجموعة الثانية، وحسم منتخب تونس الفوز في الثواني الأخيرة بهدف قاتل.

𝑾𝒉𝒂𝒕 𝒂 𝒈𝒂𝒎𝒆 🥵 Hazem Bacha makes sure the hot ball goes in and Tunisia 🇹🇳 defeat Algeria to claim a main round ticket 👊#CRODENNOR2025 #inspiredbyhandball @FTHB_TN pic.twitter.com/IAvcIGkdvE — International Handball Federation (@ihfhandball) January 18, 2025

فيما فاز منتخب قطر على الكويت بنتيجة 25-22 لحساب المجموعة الثالثة.

وبذلك ينافس منتخبا الجزائر والكويت على لقب كأس الرئيس.

More main round tickets booked: 🇮🇸 Iceland, 🇶🇦 Qatar, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spain, 🇸🇪 Sweden, 🇹🇳 Tunisia ✅ The preliminary round concludes for Groups B and C. Rankings 👇#CRODENNOR2025 #inspiredbyhandball Match reviews 👉 https://t.co/sPrduTMdpB pic.twitter.com/TvA0sgeytd — International Handball Federation (@ihfhandball) January 18, 2025

وحتى الآن تأهلت منتخبات ألمانيا والدنمارك وإيطاليا وتونس وفرنسا والنمسا وهولندا والمجر والبرتغال والنرويج وإسبانيا وسلوفينيا وكرواتيا ومصر للدور الرئيسي.

ويختتم منتخب مصر منافسات المجموعة بمواجهة كرواتيا يوم الأحد 19 يناير في التاسعة والنصف مساءً.