فابريجاس يوضح حقيقة التفاوض مع فاتي.. وموقف ألي

السبت، 18 يناير 2025 - 23:15

كتب : FilGoal

سيسك فابريجاس

أوضح سيسك فابريجاس المدير الفني لـ كومو حقيقة التفاوض مع أنسو فاتي لاعب برشلونة لضمه خلال فترة الانتقالات الشتويةالحالية.

أنسو فاتي

النادي : برشلونة

ديلي ألي

النادي : لاعب حر

كومو
الدوري الإيطالي

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "المفاوضات مع أنسو فاتي غير حقيقية، لا يوجد أي شيء على الإطلاق، تم سؤالي عن الأمر قبل 6 أشهر أيضا".

وأكمل "ديلي ألي يتدرب معنا لكنه لم يلعب أي مباراة رسمية منذ فترة طويلة".

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وأنهى حديثه قائلا: "أراه في نفس مركز نيكو باز، نأمل أن يتمكن من العودة إلى اللاعب الذي كان عليه من قبل".

ويحتل كومو المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

ويستعد كومو لمواجهة منافسه أودينيزي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإيطالي يوم الاثنين المقبل.

ويواصل كومو الدعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إذ تعاقد مع أساني دياو من ريال بيتيس مقابل 12 مليون يورو.

وأيضا ضم جان بوتيز من رويال أنتويرب مقابل مليوني يورو وماكسينس كاكيريت مقابل 15 مليون يورو.

وإجمالا صرف كومو 78 مليون يورو منذ الصيف الماضي حتى الآن.

بينما حصل كومو على 3.7 مليون يورو جراء بيع اللاعبين، أي الصافي 74.3 مليون يورو.

ديلي ألي كومو أنسو فاتي برشلونة الدوري الإيطالي فابريجاس
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