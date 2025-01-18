موتا: نعطي الثقة للخصوم بسبب الأخطاء.. والفوز على ميلان لا يحدث في اليوم نفسه

السبت، 18 يناير 2025 - 22:51

كتب : FilGoal

تياجو موتا

يرى تياجو موتا المدير الفني لـ يوفنتوس أن فريقه يعطي الثقة لخصومه بسبب الأخطاء التي يرتكبها.

وفاز يوفنتوس على منافسه ميلان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي لـ دازن: "نعمل كل يوم من أجل الفوز، بذلنا مجهود كبير لتقديم الأداء الذي قدمناه اليوم والانتصار".

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وأضاف "مباريات كهذه لا تفوز بها في اليوم نفسه، لكن طوال وقت استعدادك لها، أشكر اللاعبين الذين يعملون بجد وجهد كبير للتغلب على الصعوبات العديدة التي واجهناها، الفوز يعوضهم عن كل ذلك".

وأكمل "في المباراة الأخيرة ضد أتالانتا، ارتكبنا بعض الأخطاء الفنية التي أعطت خصومنا الثقة، بينما ارتكبنا اليوم أخطاء أقل".

وشدد "صامويل مبانجولا يساعدنا كثيرا في كل المواقف، هو دائما على استعداد للتدخل وترك بصمته ليس فقط من خلال الأهداف بل بتحركاته أيضا".

وشدد "أردنا أن نكون عدوانيين للغاية، وألا نسمح لميلان بالحصول على الكرة وخاصة حارس المرمى الذي غالبا ما يكون قادرا على العثور على زملائه في الفريق من خلال التمريرات".

وأنهى حديثه قائلا: "أظهر اللاعبون طاقة كبيرة وسارت الأمور بشكل جيد".

وكسر يوفنتوس سلسلة التعادلات في الدوري التي حققها بالتعادل ضد فيورنتينا وتورينو وأتالانتا.

وبهذا الفوز وصل يوفنتوس للنقطة 37 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد ميلان عند النقطة 31 في المركز الثامن.

ميلان يوفنتوس الدوري الإيطالي تياجو موتا
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