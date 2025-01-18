مصطفى محمد يغيب عن قائمة نانت لمواجهة سانت إيتيان.. وتقرير يكشف السبب

يغيب مصطفى محمد عن قائمة فريقه نانت في مواجهة سانت إيتيان في الدوري الفرنسي.

ويحل نانت غدا الأحد ضيفا على سانت إيتيان في مواجهة هدفها الابتعاد عن مراكز الهبوط.

ووفقا لموقع infos-nantes الفرنسي فإن مصطفى محمد يغيب بسبب الإصابة التي ستبعده لأسابيع بعيدا عن الملاعب.

وقرر أنطوان كومبواريه المدير الفني لنانت ضم اللاعب بلاميدي نسينجي من فريق الرديف لتعويض الدولي المصري.

وشهدت القائمة عودة أنتوني لوبيز وجان تشارل كاستيليتو مجددا بعد غياب.

وتعد تلك المرة الثالثة التي يغيب فيها مصطفى محمد عن قائمة نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

فسبق أن غاب ضد ريمس في الجولة الرابعة بسبب الإصابة، وفي الجولة 13 ضد باريس سان جيرمان.

وسجل مصطفى هدفا وصنع آخر في 15مباراة له بالدوري الفرنسي برصيد 517 دقيقة فقط.

وودع نانت كأس فرنسا مؤخرا من الدور السادس بالخسارة من بريست بنتيجة 2-1 في مباراة شارك فيها مصطفى محمد لمدة 45 دقيقة.