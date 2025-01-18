مصطفى محمد يغيب عن قائمة نانت لمواجهة سانت إيتيان.. وتقرير يكشف السبب

السبت، 18 يناير 2025 - 22:50

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت -

يغيب مصطفى محمد عن قائمة فريقه نانت في مواجهة سانت إيتيان في الدوري الفرنسي.

ويحل نانت غدا الأحد ضيفا على سانت إيتيان في مواجهة هدفها الابتعاد عن مراكز الهبوط.

ووفقا لموقع infos-nantes الفرنسي فإن مصطفى محمد يغيب بسبب الإصابة التي ستبعده لأسابيع بعيدا عن الملاعب.

أخبار متعلقة:
مصطفى محمد يشارك في وداع نانت كأس فرنسا تقرير فرنسي: مصطفى محمد مرشح لتعويض مرموش في فرانكفورت تشكيل نانت - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء في مواجهة موناكو حصل على ركلة جزاء.. مصطفى محمد يقود نانت للتعادل مع ليل

وقرر أنطوان كومبواريه المدير الفني لنانت ضم اللاعب بلاميدي نسينجي من فريق الرديف لتعويض الدولي المصري.

وشهدت القائمة عودة أنتوني لوبيز وجان تشارل كاستيليتو مجددا بعد غياب.

وتعد تلك المرة الثالثة التي يغيب فيها مصطفى محمد عن قائمة نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

فسبق أن غاب ضد ريمس في الجولة الرابعة بسبب الإصابة، وفي الجولة 13 ضد باريس سان جيرمان.

وسجل مصطفى هدفا وصنع آخر في 15مباراة له بالدوري الفرنسي برصيد 517 دقيقة فقط.

وودع نانت كأس فرنسا مؤخرا من الدور السادس بالخسارة من بريست بنتيجة 2-1 في مباراة شارك فيها مصطفى محمد لمدة 45 دقيقة.

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي
نرشح لكم
رئيس لوهافر: هذه أسباب تعاقدنا مع كوكا.. ولا أتذكر طاهر حمدي فتحي: توجت ببطولات على آل نهيان رفقة الأهلي وأريد تكرارها مع الوكرة انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) برينتفورد رومانو: تغيير بسيط في صفقة مرموش.. ومانشستر سيتي وافق على كل التفاصيل تشكيل ليفربول – محمد صلاح أساسي أمام برينتفورد.. وغياب جوتا فرانكفورت يكشف لـ في الجول آخر تطورات انتقال مرموش لـ مانشستر سيتي تحت أنظار عبد المنعم.. نيس يخسر أمام ليل ويتراجع إلى المركز الخامس استفادة كبرى لـ وادي دجلة.. توزيع المساهمة التضامنية حال انتقال مرموش إلى سيتي
أخر الأخبار
لا لـ أليجري.. أهلي جدة يعلن استمرار ماتياس يايسله مديرا فنيا 5 دقيقة | سعودي في الجول
كوندي: أشعر بالإحباط بعد التعادل مع خيتافي.. وهذا ما كان ينقصنا 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
نابولي يتخطى عقبة أتالانتا في مواجهة الـ 5 أهداف 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس لوهافر: هذه أسباب تعاقدنا مع كوكا.. ولا أتذكر طاهر 26 دقيقة | المحترفون
الجار للجار.. خيتافي يتعادل مع برشلونة لصالح ريال مدريد 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - تونس وقطر يتأهلان للدور الرئيسي لبطولة العالم 2025 ساعة | كرة يد
دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي ساعة | الكرة الإفريقية
فابريجاس يوضح حقيقة التفاوض مع فاتي.. وموقف ألي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 2 كرة يد - البرازيل تفجر مفاجأة مدوية.. وكرواتيا تكتسح منتخب البحرين بمجموعة مصر 3 سكاي: قفزة كبرى.. الكشف عن راتب مرموش مع مانشستر سيتي 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حالة وسام أبو علي بعد ما تعرض له خلال عودة البعثة