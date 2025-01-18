كونسيساو: أنا المسؤول عن تغيير هذا الوضع.. علينا أن نكون أكثر جوعا

السبت، 18 يناير 2025 - 22:32

كتب : FilGoal

سيرجيو كونسيساو

أعلن سيرجيو كونسيساو المدير الفني لـ ميلان عن مسؤوليته عن تغيير الأوضاع في غرفة خلع ملابس الفريق بعد الخسارة من يوفنتوس.

وسقط الروسونيري في فخ الخسارة بنتيجة 2-0 في الجولة 21 من الدوري الإيطالي أمام البيانكونيري.

وقال كونسيساو عبر قناة دازن الإيطالية: "الشوط الأول كان متوازنا وحصلنا على فرص أكثر للتسجيل لكن في الشوط الثاني كان يوفنتوس أكثر جوعا، أرادوا الفوز أكثر وكان من الممكن أن نستقبل أهدافا أكثر من 2".

أخبار متعلقة:
كسر سلسلة التعادلات.. يوفنتوس ينتقم من هزيمة السوبر ويفوز على ميلان لا جازيتا: ميلان يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لضم ووكر.. والتفاصيل المالية تشكيل يوفنتوس – تورام يقود الوسط.. وموتا دون مهاجم صريح ضد ميلان تشكيل ميلان – لياو وأبراهام يقودان الهجوم ضد يوفنتوس

وأضاف "توجد أشياء لا أفهمها، أنا المدرب وأنا المسؤول، لكن الخطوة الأولى التي أريدها هي الفوز في المباريات وهذا ما أريده".

وواصل "الإجهاد ليس عذرا، نحن في يناير، اللاعبين لديهم كل شيء من أجل الاستشفاء خلال 3 أيام، في رأيي، علينا إبقاء الثلاجة في المنزل فارغة وأن نكون أكثر جوعا".

وتابع "بدأت التدريب مع فريق صغيرة منذ 13 عاما، دائما لم أكن امتلك لاعبين بجودة كبيرة، لكن لديهم جوع كبير، هذا ما يمثل الحياة، لابد من وجود الرغبة لتتفوق، وفي نهاية مسيرتك ستكون فخورا بما حققت".

وواصل "ما أراه ليس جديدا، رأيت ذلك في مباريات سابقة لميلان، عليّ تغيير هذا الأسلوب وعقلية اللاعبين، أنا المدرب ومسؤول عن الخسارة لأنني لم أفعل شيئا كافيا لتفادي هذا التراجع".

وعن أداء رافائيل لياو وثيو هيرنانديز في اللقاء أجاب: "لا يجب دائما النظر للاعبين الأكثر خبرة، كل لاعب لديه مسؤولية، ولا يجب أن نُلقي بالحمل على كتف رافا أو ثيو أو مايك مانيان، البقية لا يمكنهم الاختباء".

وأردف "إذا كان هناك لاعب بعمر 16-17 عاما فهو مثل من يبلغ 35 عاما، عليه أن يقوم بعمله ويركز، لعبت لسنوات عديدة وأعرف أجواء غرف الملابس واللحظات الصعبة".

وأتم "هذا الفريق لا يفتقر للجودة مقارنة بالفرق الكبيرة لإيطاليا، ليس أقل بدنيا وليسوا سيئين تنظيميا، لكن لابد من وجود رغبة في الفوز بكل صراع لأن هذا حاسم، هذا ما نفتقده وأنا المسؤول عن تغيير هذا الوضع".

وكسر يوفنتوس سلسلة التعادلات في الدوري التي حققها بالتعادل ضد فيورنتينا وتورينو وأتالانتا.

ويعتبر يوفنتوس أكثر حقق تعادلات في الدوري بـ 13 مرة.

ولأول مرة يوفنتوس يفوز على ميلان بعد 3 مباريات متتالية تعادل فيها مرتين وخسر مرة.

وانتقم يوفنتوس من خسارته ضد ميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، بعدما كان متقدما بهدف ثم قلب الروسونيري النتيجة وتأهل لنهائي البطولة.

ولأول مرة يتعرض ميلان تحت قيادة سيرجيو كونسيساو للخسارة منذ توليه المسؤولية بداية من نصف نهائي السوبر الإيطالي وظل 4 مباريات بدون خسارة إذ فاز 3 مرات وتعادل مرة.

وبهذا الفوز وصل يوفنتوس للنقطة 37 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد ميلان عند النقطة 31 في المركز الثامن.

ميلان كونسيساو الدوري الإيطالي
نرشح لكم
كوندي: أشعر بالإحباط بعد التعادل مع خيتافي.. وهذا ما كان ينقصنا نابولي يتخطى عقبة أتالانتا في مواجهة الـ 5 أهداف رئيس لوهافر: هذه أسباب تعاقدنا مع كوكا.. ولا أتذكر طاهر الجار للجار.. خيتافي يتعادل مع برشلونة لصالح ريال مدريد فابريجاس يوضح حقيقة التفاوض مع فاتي.. وموقف ألي موتا: نعطي الثقة للخصوم بسبب الأخطاء.. والفوز على ميلان لا يحدث في اليوم نفسه مصطفى محمد يغيب عن قائمة نانت لمواجهة سانت إيتيان.. وتقرير يكشف السبب ليفربول المستفيد الأول.. أرسنال يتعثر أمام أستون فيلا
أخر الأخبار
لا لـ أليجري.. أهلي جدة يعلن استمرار ماتياس يايسله مديرا فنيا 7 دقيقة | سعودي في الجول
كوندي: أشعر بالإحباط بعد التعادل مع خيتافي.. وهذا ما كان ينقصنا 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
نابولي يتخطى عقبة أتالانتا في مواجهة الـ 5 أهداف 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس لوهافر: هذه أسباب تعاقدنا مع كوكا.. ولا أتذكر طاهر 27 دقيقة | المحترفون
الجار للجار.. خيتافي يتعادل مع برشلونة لصالح ريال مدريد 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - تونس وقطر يتأهلان للدور الرئيسي لبطولة العالم 2025 ساعة | كرة يد
دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي ساعة | الكرة الإفريقية
فابريجاس يوضح حقيقة التفاوض مع فاتي.. وموقف ألي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 2 كرة يد - البرازيل تفجر مفاجأة مدوية.. وكرواتيا تكتسح منتخب البحرين بمجموعة مصر 3 سكاي: قفزة كبرى.. الكشف عن راتب مرموش مع مانشستر سيتي 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حالة وسام أبو علي بعد ما تعرض له خلال عودة البعثة