كونسيساو: أنا المسؤول عن تغيير هذا الوضع.. علينا أن نكون أكثر جوعا

أعلن سيرجيو كونسيساو المدير الفني لـ ميلان عن مسؤوليته عن تغيير الأوضاع في غرفة خلع ملابس الفريق بعد الخسارة من يوفنتوس.

وسقط الروسونيري في فخ الخسارة بنتيجة 2-0 في الجولة 21 من الدوري الإيطالي أمام البيانكونيري.

وقال كونسيساو عبر قناة دازن الإيطالية: "الشوط الأول كان متوازنا وحصلنا على فرص أكثر للتسجيل لكن في الشوط الثاني كان يوفنتوس أكثر جوعا، أرادوا الفوز أكثر وكان من الممكن أن نستقبل أهدافا أكثر من 2".

وأضاف "توجد أشياء لا أفهمها، أنا المدرب وأنا المسؤول، لكن الخطوة الأولى التي أريدها هي الفوز في المباريات وهذا ما أريده".

وواصل "الإجهاد ليس عذرا، نحن في يناير، اللاعبين لديهم كل شيء من أجل الاستشفاء خلال 3 أيام، في رأيي، علينا إبقاء الثلاجة في المنزل فارغة وأن نكون أكثر جوعا".

وتابع "بدأت التدريب مع فريق صغيرة منذ 13 عاما، دائما لم أكن امتلك لاعبين بجودة كبيرة، لكن لديهم جوع كبير، هذا ما يمثل الحياة، لابد من وجود الرغبة لتتفوق، وفي نهاية مسيرتك ستكون فخورا بما حققت".

وواصل "ما أراه ليس جديدا، رأيت ذلك في مباريات سابقة لميلان، عليّ تغيير هذا الأسلوب وعقلية اللاعبين، أنا المدرب ومسؤول عن الخسارة لأنني لم أفعل شيئا كافيا لتفادي هذا التراجع".

وعن أداء رافائيل لياو وثيو هيرنانديز في اللقاء أجاب: "لا يجب دائما النظر للاعبين الأكثر خبرة، كل لاعب لديه مسؤولية، ولا يجب أن نُلقي بالحمل على كتف رافا أو ثيو أو مايك مانيان، البقية لا يمكنهم الاختباء".

وأردف "إذا كان هناك لاعب بعمر 16-17 عاما فهو مثل من يبلغ 35 عاما، عليه أن يقوم بعمله ويركز، لعبت لسنوات عديدة وأعرف أجواء غرف الملابس واللحظات الصعبة".

وأتم "هذا الفريق لا يفتقر للجودة مقارنة بالفرق الكبيرة لإيطاليا، ليس أقل بدنيا وليسوا سيئين تنظيميا، لكن لابد من وجود رغبة في الفوز بكل صراع لأن هذا حاسم، هذا ما نفتقده وأنا المسؤول عن تغيير هذا الوضع".

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نهاية كلاسيكو إيطاليا بفوز يوفنتوس على ميلان بنتيجة 2-0 في قمة مثيرة بالكالتشيو ⚪️⚫️



شاهد الأهداف بتعليق فارس عوض ⚽️📹#يوفنتوس_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/LTYje5lZpO — ADSportsTV (@ADSportsTV) January 18, 2025

وكسر يوفنتوس سلسلة التعادلات في الدوري التي حققها بالتعادل ضد فيورنتينا وتورينو وأتالانتا.

ويعتبر يوفنتوس أكثر حقق تعادلات في الدوري بـ 13 مرة.

ولأول مرة يوفنتوس يفوز على ميلان بعد 3 مباريات متتالية تعادل فيها مرتين وخسر مرة.

وانتقم يوفنتوس من خسارته ضد ميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، بعدما كان متقدما بهدف ثم قلب الروسونيري النتيجة وتأهل لنهائي البطولة.

ولأول مرة يتعرض ميلان تحت قيادة سيرجيو كونسيساو للخسارة منذ توليه المسؤولية بداية من نصف نهائي السوبر الإيطالي وظل 4 مباريات بدون خسارة إذ فاز 3 مرات وتعادل مرة.

وبهذا الفوز وصل يوفنتوس للنقطة 37 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد ميلان عند النقطة 31 في المركز الثامن.