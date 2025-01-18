الرابع تواليا.. باريس سان جيرمان يقلب تأخره لفوز على لانس

قلب باريس سان جيرمان تأخره إلى فوز على لانس في المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل فابيان رويز وبرادلي باركولا ثنائية فريق العاصمة الفرنسية، بينما أحرز مبالا نزولا هدف لانس.

وللمباراة الرابعة على التوالي في بطولة الدوري يحقق باريس الفوز، إذ انتصر على ليون وموناكو وسانت إتيان والآن على لانس.

وفي المباريات الـ4 الأخيرة فاز لانس مرة واحدة وخسر مرتين وتعادل لقاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 46 في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق 10 نقاط عن مارسيليا الوصيف.

ولعب مارسيليا أقل من باريس.

بينما تجمد رصيد لانس عند النقطة 27 في المركز السابع.

وافتتح نزولا النتيجة في الدقيقة 36 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل رويز بعد عرضية أرضية من برادلي باركولا سددها رويز في المرمى في الدقيقة 59.

وأحرز باركولا هدف الفوز في الدقيقة 86 بعد سلسلة تمريرات، وصنع جواو نيفيز الهدف.