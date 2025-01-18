انتهت الدوري الإسباني - خيتافي (1)-(1) برشلونة

السبت، 18 يناير 2025 - 21:53

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - خيتافي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة خيتافي ضد برشلونة في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

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انتهت

ق 83: رافينيا يهدر فرصة من داخل منطقة الجزاء بغرابة بعد تمريرة مثالية من لامين يامال.

ق 80: تسديدة مقوسة رائعة من فرينكي دي يونج يتصدى لها حارس خيتافي ببراعة.

ق 53: تسديدة من لامين يامال ترتطم في مدافع خيتافي بعد مراوغته أكثر من لاعب.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 35: جووووووووول ماورو أرامباري بعد تسديدة من مهاجم خيتافي ارتدت من بينيا وارتطمت في أرامباري وسكنت الشباك.

ق 33: عرضية من كوندي ورأسية من رافينيا ارتطمت في الشباك الخارجية.

ق 10: جوووووووول جول كوندي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة رائعة من بيدري.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة الدوري الإسباني خيتافي
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