انتهت الدوري الإسباني - خيتافي (1)-(1) برشلونة
السبت، 18 يناير 2025 - 21:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة خيتافي ضد برشلونة في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الإسباني.
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انتهت
ق 83: رافينيا يهدر فرصة من داخل منطقة الجزاء بغرابة بعد تمريرة مثالية من لامين يامال.
ق 80: تسديدة مقوسة رائعة من فرينكي دي يونج يتصدى لها حارس خيتافي ببراعة.
ق 53: تسديدة من لامين يامال ترتطم في مدافع خيتافي بعد مراوغته أكثر من لاعب.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 35: جووووووووول ماورو أرامباري بعد تسديدة من مهاجم خيتافي ارتدت من بينيا وارتطمت في أرامباري وسكنت الشباك.
ق 33: عرضية من كوندي ورأسية من رافينيا ارتطمت في الشباك الخارجية.
ق 10: جوووووووول جول كوندي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة رائعة من بيدري.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل