كسر سلسلة التعادلات.. يوفنتوس ينتقم من هزيمة السوبر ويفوز على ميلان

السبت، 18 يناير 2025 - 21:20

كتب : محمد رؤوف

كيفرين تورام - يوفنتوس

فاز يوفنتوس على منافسه ميلان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل صامويل مبانجولا وتيموثي وياه ثنائية يوفنتوس.

وكسر يوفنتوس سلسلة التعادلات في الدوري التي حققها بالتعادل ضد فيورنتينا وتورينو وأتالانتا.

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ويعتبر يوفنتوس أكثر فريق حقق تعادلات في الدوري بـ 13 مرة.

ولأول مرة يوفنتوس يفوز على ميلان بعد 3 مباريات متتالية تعادل فيها مرتين وخسر مرة.

وانتقم يوفنتوس من خسارته ضد ميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، بعدما كان متقدما بهدف ثم قلب الروسونيري النتيجة وتأهل لنهائي البطولة.

ولأول مرة يتعرض ميلان تحت قيادة سيرجيو كونسيساو للخسارة منذ توليه المسؤولية بداية من نصف نهائي السوبر الإيطالي وظل 4 مباريات بدون خسارة إذ فاز 3 مرات وتعادل مرة.

وبهذا الفوز وصل يوفنتوس للنقطة 37 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد ميلان عند النقطة 31 في المركز الثامن.

وصف المباراة

بدأ يوفنتوس بقوة وضغط عالي على ميلان ونتيجة هجومه المستمر سدد تون كوبماينرز في الدقيقة 14 من بعد علت المرمى قليلا.

ولعب فيديريكو جاتي رأسية خطيرة للغاية بعدت المرمى في الدقيقة 22.

وتصدى ميكيلي دي جريجوريو لتسديدة لياو من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 36 تصدى مانيان لتسديدة كينان يلديز بشكل رائع من داخل منطقة الجزاء.

وسدد كوبماينرز من داخل منطقة الجزاء تصدى لها مانيان في الدقيقة 53.

وافتتح مبانجولا النتيجة في الدقيقة 60 بعد تسديدة من اللمسة الأولى ارتطمت في قدم إيمرسون رويال وسكنت الشباك.

وبعد 4 دقائق فقط ضاعب وياه النتيجة بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وحافظ يوفنتوس على النتيجة وحصل على نقاط المباراة.

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