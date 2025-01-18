تشكيل برشلونة - يامال يقود الهجوم أمام خيتافي.. واستمرار أراوخو

أعلن هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيله لمواجهة خيتافي ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

ويستمر غياب إنيجو مارتينيز بعد إصابته في كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني أمام ريال مدريد، ليشارك رونالد أراوخو في الدفاع.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك كاسادو - بيدري - جافي

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

وفاز برشلونة بكأس السوبر بالفوز على أتلتيك بلباو 2-0 في نصف النهائي، ثم ريال مدريد 5-2 في النهائي.

بعدها تأهل برشلونة إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز على ريال بيتيس 5-1.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 38 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر الذي خسر في الجولة الحالية أمام ليجانيس، و5 نقاط عن ريال مدريد الثاني الذي يلاقي لاس بالماس غدا الأحد.

بينما يحتل خيتافي المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة.