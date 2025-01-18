إبراهيموفيتش يرد على مفاوضات يوفنتوس مع توموري.. وأهمية ضم ووكر

رد زلاتان إبراهيموفيتش المستشار الفني لشركة رد بيرد المالكة لـ ميلان على أخبار مفاوضات يوفنتوس مع فيكايو توموري لاعب الفريق لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال إبراهيموفيتش عبر دازن: "مفاوضات يوفنتوس لأجل توموري؟ فيكايو لاعبنا، إنه سعيد في ميلان، ولعب بشكل جيد تحت قيادة فونسيكا، وكونسيساو أيضا يحبه حقا".

وأضاف "يعلم الجميع أن ووكر لاعب عظيم وفعل أشياء كبيرة مع مانشستر سيتي وأيضا توتنام ومنتخب إنجلترا".

وأكمل "عندما يكون هناك شخص مثل ووكر في السوق، سيكون هناك الكثير من الاهتمام".

وأتم "هذا ليس ضد رؤيتنا أو استراتيجيتنا، لأنه لاعب قوي للغاية، وقائد في غرفة خلع الملابس".

وانتشرت تقارير إخبارية تفيد بمفاوضات البينكونيري مع الروسونيري للتعاقد مع توموري.

وحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن ميلان اتفق مع سيتي على ضم الظهير الإنجليزي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأفادت الصحيفة فإن ميلان سيضم ووكر على سبيل الإعارة مقابل مليون يورو مع وجود بند أحقية الشراء مقابل 5 ملايين يورو.

وأوضحت الصحيفة أن في حال تفعيل بند أحقية الشراء فإن عقد ووكر سيمتد حتى 2027.