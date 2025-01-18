حمدي فتحي: توجت ببطولات على آل نهيان رفقة الأهلي وأريد تكرارها مع الوكرة

السبت، 18 يناير 2025 - 19:43

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة

يتمنى الدولي المصري حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري التتويج ببطولة السوبر القطري الإماراتي على ملعب آل نهيان مشددا أنه حقق العديد من البطولات مع الأهلي على نفس الملعب.

حمدي فتحي

النادي : الوكرة

الوكرة

ويستعد الوكرة لمواجهة منافسه الوحدة في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في نهائي كأس السوبر القطري الإماراتي.

وقال فتحي لقناة الكأس: "أتمنى تقديم مباراة تليق بقطر والإمارات، مواجهة الوحدة صعبة، لكن نركز لتحقيق الفوز والتتويج بالكأس".

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وأضاف "كل المباريات التي لعبتها على ملعب آل نهيان حققت من خلالها بطولات، وكذلك برونزية كأس العالم للأندية رفقة الأهلي بعد الانتصار على الهلال السعودي".

وأتم "أي مباراة أخوضها في ملعب آل نهيان تعطيني دافع كبير لأقدم مستوى جيد".

وفاز الأهلي على منافسه الهلال السعودي بأربعة أهداف دون رد في بطولة كأس العالم للأندية 2021 التي أقيمت في الإمارات.

وشارك حمدي فتحي في المباراة بشكل كامل.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي على سبيل الإعارة من الوكرة ليخوض رفقته بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

حمدي فتحي السوبر القطري الإماراتي الوكرة الأهلي الوحدة الإماراتي
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