كرة سلة - أنس أسامة مستمر مع الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري تجديد تعاقد نجمه أنس أسامة.

ولم يعلن زعيم الثغر مدة التعاقد بعد التجديد.

وجاء بيان النادي

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى بنجاح إجراءات تجديد تعاقد اللاعب أنس أسامة لاعب الفريق الأول لكرة السلة، ويعد أنس أحد أبرز لاعبي كرة السلة المصرية حاليا، وساهم منذ انضمامه لصفوف نادى الاتحاد السكندري في التتويج وحصد العديد من البطولات لقلعة زعيم الثغر مع زملائه نجوم الفريق.

ووافق أنس أسامة دون تردد على تجديد تعاقده ، عقب الجلسة التي جمعته اليوم مع محمد مصيلحى رئيس النادي، نظرا لحالة الاستقرار والترابط الكبير بين جميع عناصر الفريق، والتقدير الكبير من جانب أنس أسامة محمد مصيلحى رئيس النادي.

وأعرب أحمد عمر المدير الفني للفريق عن بالغ سعادته بتجديد التعاقد مع أنس أحد أفضل اللاعبين المصريين على الإطلاق، وأشار أن استمرار لاعب بقيمة و خبرة انس اسامة يمثل إضافة كبيرة للفريق خلال البطولات القادمة التي سيخوضها زعيم الثغر ، و الذي يستعد أيضا لخوض منافسات بطولة BAL منتصف أبريل القادم.

وانضم أنس أسامة من الزمالك للاتحاد في 2022، وتوج لاعب منتخب مصر بالثلاثية المحلية مع زعيم الثغر.