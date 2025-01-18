كرة سلة - أنس أسامة مستمر مع الاتحاد السكندري

السبت، 18 يناير 2025 - 19:36

كتب : هاني العوضي

أنس أسامة

أعلن نادي الاتحاد السكندري تجديد تعاقد نجمه أنس أسامة.

ولم يعلن زعيم الثغر مدة التعاقد بعد التجديد.

وجاء بيان النادي

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الاتحاد يكشف تطوير نظام المسابقات بعد غياب لعودة أندية الصعيد والدلتا خبر في الجول - المشد يعود لتدريبات سلة الزمالك بعد حل مشكلته كرة سلة - الكرداني مدربا لمنتخب الرجال وعاصم للسيدات.. الاتحاد يعلن قراراته كرة سلة - عمرو مصيلحي يعلن عبر في الجول الجهاز الفني للمنتخب وقرارات الاتحاد

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى بنجاح إجراءات تجديد تعاقد اللاعب أنس أسامة لاعب الفريق الأول لكرة السلة، ويعد أنس أحد أبرز لاعبي كرة السلة المصرية حاليا، وساهم منذ انضمامه لصفوف نادى الاتحاد السكندري في التتويج وحصد العديد من البطولات لقلعة زعيم الثغر مع زملائه نجوم الفريق.

ووافق أنس أسامة دون تردد على تجديد تعاقده ، عقب الجلسة التي جمعته اليوم مع محمد مصيلحى رئيس النادي، نظرا لحالة الاستقرار والترابط الكبير بين جميع عناصر الفريق، والتقدير الكبير من جانب أنس أسامة محمد مصيلحى رئيس النادي.

وأعرب أحمد عمر المدير الفني للفريق عن بالغ سعادته بتجديد التعاقد مع أنس أحد أفضل اللاعبين المصريين على الإطلاق، وأشار أن استمرار لاعب بقيمة و خبرة انس اسامة يمثل إضافة كبيرة للفريق خلال البطولات القادمة التي سيخوضها زعيم الثغر ، و الذي يستعد أيضا لخوض منافسات بطولة BAL منتصف أبريل القادم.

وانضم أنس أسامة من الزمالك للاتحاد في 2022، وتوج لاعب منتخب مصر بالثلاثية المحلية مع زعيم الثغر.

كرة سلة أنس أسامة الاتحاد السكندري
نرشح لكم
كرة سلة - ثالث التجديدات.. الاتحاد يجدد تعاقد شوشة كرة سلة - الاتحاد يكشف تطوير نظام المسابقات بعد غياب لعودة أندية الصعيد والدلتا خبر في الجول - المشد يعود لتدريبات سلة الزمالك بعد حل مشكلته خبر في الجول - بعد عودته للتدريبات.. اتفاق جديد بين الزمالك ومحترف السلة وموعد رحيله كرة سلة - الكرداني مدربا لمنتخب الرجال وعاصم للسيدات.. الاتحاد يعلن قراراته كرة سلة - عمرو مصيلحي يعلن عبر في الجول الجهاز الفني للمنتخب وقرارات الاتحاد رئيس اتحاد السلة لـ في الجول: رفضنا شروط روي رانا للعودة.. وهذا أبرز المرشحين لتدريب المنتخب خبر في الجول - عرض من بتروجت لضم لاعب وسط المصري
أخر الأخبار
سبورت: راشفورد وافق على الانضمام لـ برشلونة 32 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) ولفرهامبتون.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
تيليجراف تكشف موعد الكشف الطبي لـ عمر مرموش مع مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر مدرب بنفيكا: دي ماريا جاهز لمواجهة برشلونة.. والفريق مرشح ولكن ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل تشيلسي - رغم الشكوك.. بالمر يقود هجوم البلوز أمام وولفرهامبتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - بالعلامة الكاملة.. الأهلي يهزم الشرطة القطري في البطولة العربية 2 ساعة | رياضات أخرى
تقرير: نادي مصري يريد التعاقد مع ثاني هدافين الدوري المجري 2 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – غزل المحلة يتفق مع بيراميدز لضم ثنائي الفريق 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي