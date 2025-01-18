مدير يوفنتوس يكشف حقيقة مفاوضات مانشستر سيتي لضم كامبياسو

السبت، 18 يناير 2025 - 19:14

كتب : FilGoal

أندريا كامبياسو - يوفنتوس

كشف كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس حقيقة مفاوضات مانشستر سيتي لضم أندريا كامبياسو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال جيونتولي عبر دازن: "مفاوضات مانشستر سيتي لضم أندريا كامبياسو؟ لا توجد أي مفاوضات في الوقت الحالي".

وأضاف "نريد التعاقد مع لاعبين في مراكز معينة لتعويض إصابات طويلة الأمد ولا نفكر في البيع".

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وأنهى حديثه قائلا: "لم يصل أي عرض، لكن إذا وصل إلينا سنقيمه وسنقرر ما سنفعله".

وحسب التقارير الإخبارية فإن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي طلب تدعيم صفوف فريقه بالظهير الأيسر الإيطالي لحاجته الفنية له.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما إلى يوفنتوس قادما من جنوى في صيف 2022 مقابل 13 مليون يورو.

وخرج معارا إلى بولونيا مباشرة في الصيف ذاته قبل أن يعود في يونيو 2023.

ولعب كامبياسو الذي يجيد اللعب كظهير أيمن أيضا 25 مباراة وسجل هدفين وصنع مثلهما.

ويقترب مانشستر سيتي من التعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش لاعب أينتراخت فرانكفورت وكذلك عبد القادر خوسانوف من لانس الفرنسي بالإضافة إلى فيتور ريس مدافع بالميراس.

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