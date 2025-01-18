ثنائية عمورة لا تكفي.. بايرن ميونيخ ينتصر على فولفسبورج في مواجهة الـ 5 أهداف

عزز بايرن ميونيخ تصدره لجدول ترتيب الدوري الألماني بفوز صعب على فولفسبورج بنتيجة 3-2 في الجولة 18.

وحقق بايرن ميونيخ رابع فوز له على التوالي في الدوري الألماني مبتعدا في الصدارة بشكل مؤقت عن منافسه باير ليفركوزن حامل اللقب.

ورفع البافاري رصيده لـ 45 نقطة بفارق 7 نقاط عن ليفركوزن الذي يستعد للقاء بوروسيا مونشنجلادباخ في سهرة اليوم السبت.

وغاب هاري كين عن التسجيل أو الصناعة طيلة 90 دقيقة لأول مرة في 2025 بعدما سجل هدفين وصنع آخر في الجولتين السابقتين هذا العام.

وتقدم بايرن عن طريق ليون جوريتسكا في الدقيقة 20 وعدّل الجزائري محمد الأمين عمورة النتيجة في الدقيقة 24 سريعا.

وأعاد الفرنسي مايكل أوليس التقدم لأصحاب ملعب أليانز أرينا في الدقيقة 39.

وسجل يوشوا كيميتش هدفا في الدقيقة 45+3 ألغي بداعي وجود لمسة يد بعد العودة لتقنية الفيديو.

وصنع أوليس الهدف الثالث لجوريتسكا في الدقيقة 62 لتصبح النتيجة 3-1.

وقلص عمورة الفارق في الدقيقة 88 ورفع رصيده لـ 8 أهداف في موسمه الأول بالدوري الألماني، لكن هدفه لم يكن كافيا لينتصر البافاري.

video:1

ويعد الجزائري ثالث أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في الدوري الألماني برصيد 14 هدفا (سجل 8 وصنع 6) بعد هاري كين (22) وعمر مرموش (24).

الخسارة أبقت فولفسبورج في المركز السابع برصيد 27 نقطة قبل مواجهة هولشتين كيل في الجولة المقبلة.

فيما سيحل بايرن ميونيخ ضيفا على فرايبورج في الأسبوع المقبل.