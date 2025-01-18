ثنائية عمورة لا تكفي.. بايرن ميونيخ ينتصر على فولفسبورج في مواجهة الـ 5 أهداف

السبت، 18 يناير 2025 - 18:57

كتب : FilGoal

ليون جوريتسكا

عزز بايرن ميونيخ تصدره لجدول ترتيب الدوري الألماني بفوز صعب على فولفسبورج بنتيجة 3-2 في الجولة 18.

وحقق بايرن ميونيخ رابع فوز له على التوالي في الدوري الألماني مبتعدا في الصدارة بشكل مؤقت عن منافسه باير ليفركوزن حامل اللقب.

ورفع البافاري رصيده لـ 45 نقطة بفارق 7 نقاط عن ليفركوزن الذي يستعد للقاء بوروسيا مونشنجلادباخ في سهرة اليوم السبت.

أخبار متعلقة:
أغلق طريق ريال مدريد؟ ذا أثلتيك: بايرن ميونيخ يقترب من تجديد عقد ديفيز بيلد: بايرن لم يتوصل لاتفاق مع ألفونسو ديفيز لتمديد عقده.. والباب مفتوح أمام كبار أوروبا لاتسيو يعلن ضم إبراهيموفيتش من بايرن كين يتخطى مرموش.. بايرن ميونيخ يكتسح هوفنهايم بخماسية في الدوري الألماني

وغاب هاري كين عن التسجيل أو الصناعة طيلة 90 دقيقة لأول مرة في 2025 بعدما سجل هدفين وصنع آخر في الجولتين السابقتين هذا العام.

وتقدم بايرن عن طريق ليون جوريتسكا في الدقيقة 20 وعدّل الجزائري محمد الأمين عمورة النتيجة في الدقيقة 24 سريعا.

وأعاد الفرنسي مايكل أوليس التقدم لأصحاب ملعب أليانز أرينا في الدقيقة 39.

وسجل يوشوا كيميتش هدفا في الدقيقة 45+3 ألغي بداعي وجود لمسة يد بعد العودة لتقنية الفيديو.

وصنع أوليس الهدف الثالث لجوريتسكا في الدقيقة 62 لتصبح النتيجة 3-1.

وقلص عمورة الفارق في الدقيقة 88 ورفع رصيده لـ 8 أهداف في موسمه الأول بالدوري الألماني، لكن هدفه لم يكن كافيا لينتصر البافاري.

ويعد الجزائري ثالث أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في الدوري الألماني برصيد 14 هدفا (سجل 8 وصنع 6) بعد هاري كين (22) وعمر مرموش (24).

الخسارة أبقت فولفسبورج في المركز السابع برصيد 27 نقطة قبل مواجهة هولشتين كيل في الجولة المقبلة.

فيما سيحل بايرن ميونيخ ضيفا على فرايبورج في الأسبوع المقبل.

فولفسبورج بايرن ميونيخ الدوري الألماني محمد الأمين عمورة
نرشح لكم
الاتفاق مع الشقيق.. تقرير: تشيلسي يقترب من ضم مامادو سار رومانو: جالاتاسراي يبدأ مفاوضات مع ميلان لضم إيمرسون رويال لا جازيتا ديلو سبورت: خطتان من ميلان لتعزيز الهجوم.. ولاعب برشلونة ضمن القائمة منافس الأهلي - بورتو يقرر إقالة مدربه قرعة كأس إسبانيا - برشلونة أمام فالنسيا.. وريال مدريد يواجه ليجانيس تقارير: فرصة أخيرة لـ نوري شاهين قبل الإقالة من دورتموند.. وفاجنر بديل محتمل عودة فاتي وغياب أولمو.. قائمة برشلونة لمواجهة بنفيكا في دوري الأبطال "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي
أخر الأخبار
في الجول يكشف مستجدات مستقبل زيزو مع الزمالك 22 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الكشف عن الموعد المبدئي لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر سلوت: تصدرنا دوري الأبطال لا يعني أننا الأفضل.. وكييزا لا يشارك كأساسي بسبب صلاح 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الاتفاق مع الشقيق.. تقرير: تشيلسي يقترب من ضم مامادو سار ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - المقاولون يضم عمرو بركات ساعة | الكرة المصرية
سيميوني يرد على تصريحات أنشيلوتي وسيبايوس ضده 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
رومانو: جالاتاسراي يبدأ مفاوضات مع ميلان لضم إيمرسون رويال 2 ساعة | الكرة الأوروبية
لتعويض مرموش.. فرانكفورت يقترب من الاتفاق مع مارسيليا بشأن واهي 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي