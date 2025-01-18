انتهت الدوري الإيطالي - يوفنتوس (2)-(0) ميلان

السبت، 18 يناير 2025 - 18:53

كتب : FilGoal

تيجاني ريندرز - تون كوبماينرز - ميلان - يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس ضد ميلان في الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، بينما يأتي ميلان في المركز الثامن بـ31 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ق 64: جوووووووول تيموثي وياه بعد تسديدة أرضية من داخل الـ18.

ق 60: جووووووول صامويل مبانجولا بعد تسديدة من اللمسة الأولى ارتطمت في قدم إيمرسون رويال وسكنت الشباك

ق 53: تسديدة قوية من كوبماينرز من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها مانيان.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 36: مايك مانيان يتصدى لتسديدة كينان يلديز بشكل رائع من داخل منطقة الجزاء.

ق 27: تصدي رائع من ميكيلي دي جريجوريو لتسديدة لياو من داخل منطقة الجزاء.

ق 22: رأسية خطيرة للغاية من فيديريكو جاتي تبعد المرمى قليلا.

ق 14: تسديدة خطيرة عن طريق كوبماينرز من بعد تعلو المرمى قليلا.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ميلان يوفنتوس الدوري الإيطالي
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