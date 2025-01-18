لا جازيتا: ميلان يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لضم ووكر.. والتفاصيل المالية

توصل ميلان مع نظيره مانشستر سيتي لاتفاق للتعاقد مع كايل ووكر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن ميلان اتفق مع سيتي على ضم الظهير الإنجليزي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأفادت الصحيفة فإن ميلان سيضم ووكر على سبيل الإعارة مقابل مليون يورو مع وجود بند أحقية الشراء مقابل 5 ملايين يورو.

وأوضحت الصحيفة أن في حال تفعيل بند أحقية الشراء فإن عقد ووكر سيمتد حتى 2027.

وكان ووكر قريبًا من مغادرة السيتي إلى بايرن ميونيخ في صيف 2023 في أعقاب نجاح النادي في تحقيق الثلاثية، لكن جوارديولا أقنعه بالبقاء في مانشستر خلال عشاء خاص. انتهى به الأمر بتوقيع عقد جديد لمدة 3 سنوات وأصبح قائدًا للنادي.

وغاب كايل عن المباراة التي اكتسح فيها مانشستر سيتي منافسه سالفورد 8-0 ضمن دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني عقب المباراة للصحفيين: "كايل ووكر طلب الرحيل منذ يومين والبحث عن العروض".

وقضى ووكر 8 أعوام رفقة مانشستر سيتي.

وانضم المدافع البالغ من العمر 34 عاما إلى مانشستر سيتي قادما من توتنام في صيف 2017 مقابل 52.7 مليون يورو.

وشارك ووكر في 18 مباراة مع سيتي خلال الموسم الجاري في جميع البطولات ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وتوج ووكر 6 مرات ببطولة الدوري الإنجليزي ومرة واحدة دوري أبطال أوروبا وكذلك كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وحصل مرتين على كأس الاتحاد الإنجليزي ومثلهما الدرع الخيرية.

وفاز 4 مرات بكأس رابطة الأندية الإنجليزية.