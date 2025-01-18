تشكيل ميلان – لياو وأبراهام يقودان الهجوم ضد يوفنتوس
السبت، 18 يناير 2025 - 18:09
كتب : FilGoal
أعلن سيرجيو كونسيساو المدير الفني لـ ميلان تشكيل فريقه الأساسي ضد يوفنتوس.
ويواجه ميلان غريمه يوفنتوس في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
ويقود رافاييل لياو وتامي ابراهام هجوم الروسونيري.
ويلعب إسماعيل بن ناصر ويوسف فوفانا في وسط ميلان.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: مايك مانيان
خط الدفاع: إيمرسون رويال – ماتيو جابيا – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز
خط الوسط: إسماعيل بن ناصر – يوسف فوفانا – يونس موسى – تيجاني ريندرز
خط الهجوم: رافاييل لياو – تامي أبراهام
ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، بينما يأتي ميلان في المركز الثامن بـ31 نقطة.
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