تشكيل ميلان – لياو وأبراهام يقودان الهجوم ضد يوفنتوس

السبت، 18 يناير 2025 - 18:09

كتب : FilGoal

رافاييل لياو - ميلان - إنتر

أعلن سيرجيو كونسيساو المدير الفني لـ ميلان تشكيل فريقه الأساسي ضد يوفنتوس.

ويواجه ميلان غريمه يوفنتوس في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويقود رافاييل لياو وتامي ابراهام هجوم الروسونيري.

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ويلعب إسماعيل بن ناصر ويوسف فوفانا في وسط ميلان.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مانيان

خط الدفاع: إيمرسون رويال – ماتيو جابيا – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر – يوسف فوفانا – يونس موسى – تيجاني ريندرز

خط الهجوم: رافاييل لياو – تامي أبراهام

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، بينما يأتي ميلان في المركز الثامن بـ31 نقطة.

ميلان يوفنتوس الدوري الإيطالي لياو
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