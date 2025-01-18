تشكيل يوفنتوس – تورام يقود الوسط.. وموتا دون مهاجم صريح ضد ميلان

أعلن تياجو موتا المدير الفني لـ يوفنتوس تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه ميلان.

ويواجه يوفنتوس بعد قليل غريمه ميلان في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويلعب موتا دون مهاجم صريح، إذ وضع دوشان فلاهوفيتش على مقاعد البدلاء.

ويبدأ وستون ماكيني في مركز الظهير الأيمن.

ويقود كيفرن تورام وسط الفريق بجانب أندريا لوكاتيلي وتون كوبماينرز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو

خط الدفاع: وستون ماكيني – بيير كالولو – فيديريكو جاتي – أندريا كامبياسو

خط الوسط: أندريا لوكاتيلي – كيفرن تورام – تون كوبماينرز

خط الهجوم: كينان يلديز – صامويل مبانجولا – نيكولاس جونزاليس

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، بينما يأتي ميلان في المركز الثامن بـ31 نقطة.