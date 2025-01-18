خبر في الجول – توقف انتقال زدام إلى غزل المحلة

توقفت مفاوضات انتقال معتز زدام لاعب الترجي إلى غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان غزل المحلة قد أتمم الاتفاق مع نظيره التونسي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المفاوضات توقفت بسبب إيقاف قيد نادي الترجي والحاجة الفنية له من قبل المدير الفني للفريق.

وقضى زدام فترة إعارة مع المصري في الموسم الماضي مع أحقية الشراء، لكن قرر النادي البورسعيدي عدم تفعيل البند.

واستعار المصري اللاعب التونسي لمدة نصف موسم فقط.

ولعب زدام مع المصري 22 مباراة مسجلا 5 أهداف ولم يصنع أي هدف.

وفي الموسم الحالي لعب زدام مع الترجي مباراتين فقط بواقع 149 دقيقة.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

وكشفت صحيفة الشروق التونسية في وقت سابق عن توقيع عقوبة على نادي الترجي التونسي بالإيقاف من قيد الصفقات الجديدة.

وذكرت الصحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أخطر نادي الترجي بإيقافه من قيد الصفقات الجديدة وذلك بسبب شكوى اللاعب عبد القادر بدران ضد النادي.

ولم يسدد نادي الترجي مستحقات لاعبه السابق والمقدرة بـ510 ألف دينار تونسي، والذي خصمها النادي من راتب عبد القادر بدران أثناء فترة توقف كرة القدم بسبب فيروس كورونا ضمن عملية تخفيض رواتب اللاعبين.

يأتي ذلك في ظل إيقاف الترجي أيضا منذ بداية الموسم الجاري من القيد بسبب المستحقات المالية المتأخرة لمدربه السابق راضي الجعايدي.