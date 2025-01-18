انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) برينتفورد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد بالدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول ضد في الجولة 22 من الدوري، في المباراة التي تقام على ملعب برينتفورد كومينتي.

ويقود محمد صلاح قائد منتخب مصر هجوم فريقه ليفربول في مواجهة برينتفورد.

ويحتل ليفربول المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة، ويأتي برينتفورد في المركز 11 برصيد 28.

لمتابعة مباراة ليفربول ضد برينتفورد دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق 93 جوووووول داروين يسجل الثاني بعد تمريرة من هارفي إليوت

ق 91 جووووول داروين نونيز يسجل الأول بعد تمريرة من ترينت ألكساندر أرنولد داخل المنطقة

ق 87 فيديريكو كييزا بدلا من كودي جاكبو

ق 80 كورتيس جونز وهارفي إليوت بدلا من أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي

ق 65 أندرو روبرتسون وداروين نونيز بدلا من كوستاس تسيميكاس ولويس دياز

استراحة

ق 39: تمريرة رائعة من صلاح وضعت جاكبو في موقف انفراد لكنه سدد الكرة خارج المرمى.

ق 35: تسديدة صاروخية من سوبوسلاي من بعد ارتطمت في العارضة.

ق 34: فرصة من صناعة صلاح بعدما لعب رأسية إلى دومينيك سوبوسلاي سددها على حدود الـ6 ياردات لكن ارتطمت في قدم مدافع برينتفورد.

ق4 ضغط مبكر من برينتفورد ومحاولة أولى خطيرة تضيع

انطلاق المباراة