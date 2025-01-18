سموحة يكشف لـ في الجول حقيقة العروض المقدمة لضم ربيعة

كشف مصدر من نادي سموحة حقيقة العروض المقدمة لضم محمد ربيعة مدافع الفريق الدولي.

محمد ربيعة النادي : سموحة سموحة

وترددت أنباء عن رغبة الأهلي وبيراميدز في ضم مدافع سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال أشرف مختار عضو مجلس إدارة سموحة لـ FilGoal.com: "لم نتلق أي عروض رسمية للتعاقد مع محمد ربيعة حتى الآن. لا نمانع رحيله حال الحصول على عرض مالي مناسب".

وأضاف "لن نبرم صفقات جديدة في يناير إلا في حال رحيل أحد لاعبي القوام الحالي. نريد توفير مستحقات اللاعبين وعدم إرهاق النادي بأعباء مالية".

وأتم "الفوز على زد في مسابقة كأس مصر منحنا الثقة لخوض المبارايت المقبلة بعد سوء التوفيق الذي لازمنا خلال المباريات الماضية".

وتخطى سموحة منافسه زد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 من كأس مصر.

ومن المقرر أن يواجه سموحة في دور الـ8 الفائز من مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت.

وانضم محمد ربيعة لصفوف سموحة بداية الموسم الحالي قادما من مودرن سبورت في صفقة انتقال حر.

وشارك ربيعة مع منتخب مصر خلال مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا.