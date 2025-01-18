رومانو: تغيير بسيط في صفقة مرموش.. ومانشستر سيتي وافق على كل التفاصيل

السبت، 18 يناير 2025 - 16:19

كتب : FilGoal

عمر مرموش

كشف فابريزو رومانو المختص بأخبار سوق الانتقالات عن تغيير بسيط في قيمة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي.

وبات مرموش قريبا من الانتقال إلى مانشستر سيتي قادما من آينتراخت فرانكفورت.

وبحسب رومانو، حدث تغيير بسيط حدث في قيمة انتقال عمر مرموش، والصفقة كاملة ستبلغ 75 مليون يورو.

وأضاف رومانو أن مانشستر سيتي وافق على كل التفاصيل والخطوات الرسمية ستتم في الأيام المقبلة.

شبكة سكاي سبورت ألمانيا، ذكرت في وقت سابق أن مانشستر سيتي سيدفع 75 مليون يورو كدفعة ثابتة و5 ملايين يورو مكافآت محتملة لضم عمر مرموش.

فيما ذكر فلوريان بليتينبرج صحفي سكاي سبورت ألمانيا إن مرموش سيتقاضى راتبا يتراوح بين 16 و17 مليون يورو في مانشستر سيتي، بصافي 10 ملايين سنويا بعد خصم الضرائب.

على الجانب الآخر كان راتبه في فرانكفورت قبل خصم الضرائب يبلغ مليوني يورو فقط.

وأعلن أينتراخت فرانكفورت غياب مرموش عن المباراة التي فاز خلالها بهدفين دون رد على بوروسيا دورتموند ، نظرا لكون النادي حاليا في محادثات مع نادٍ آخر بخصوص انتقاله.

وتواصل FilGoal.com مع باتروش نيدزفيدزكي المسؤول الإعلامي لنادي آينتراخت فرانكفورت الذي كشف آخر تطورات صفقة انتقال مرموش لحامل لقفب الدوري الإنجليزي.

وقال نيدزفيدزكي عبر FilGoal.com : "أستطيع أن أؤكد أننا في مفاوضات متقدمة مع مانشستر سيتي ونتوقع أن يترك عمر مرموش نادينا قريبا".

وأضاف المسؤول الإعلامي لنادي فرانكفورت "لقد قدم عمر الكثير لنادي آينتراخت فرانكفورت ونتمنى له التوفيق".

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وسجل مرموش 20 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 26 مباراة رسمية مع فرانكفورت في كافة البطولات.

ويحل مرموش في المركز الثاني بصدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدفا خلف هاري كين المتصدر بـ16 هدفا.

مرموش مانشتسر سيتي
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