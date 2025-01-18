قائمة ريال مدريد - غياب مودريتش وفينيسيوس.. وعودة ألابا لمواجهة لاس بالماس

سيميوني يرد على تصريحات أنشيلوتي وسيبايوس ضده

الكشف عن مدة غياب أولمو

صراع بين جيرونا وسوسييداد لضم إريك جارسيا

أنشيلوتي: مبابي أفضل مهاجم في العالم.. وننتقد أكثر من أي فريق آخر