لن ينضم للوداد.. أمرابط يخوض تجربة إنجليزية جديدة

السبت، 18 يناير 2025 - 15:44

كتب : FilGoal

نور الدين أمرابط - هال سيتي

سيخوض المغربي نور الدين أمرابط تجربة جديدة في مسيرته مع الأندية الإنجيليزية.

وانضم أمرابط لنادي هال سيتي الإنجليزي قادما من صفوف أيك أثينا اليوناني.

وأعلن نادي هال سيتي الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيون شيب" ضم أمرابط خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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أمرابط ارتبط خلال الفترة الماضية بالانتقال لنادي الوداد المغربي والمشاركة معه في كأس العالم للأندية 2025.

وأفاد موقع البطولة المغربي بوجود مفاوضات بين الدولي المغربي السابق وإدارة الوداد، مشيرا إلى أن اللاعب أبدى اهتماما بالعرض لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

يُذكر أن نور الدين أمرابط، البالغ من العمر 37 عامًا، سبق له اللعب في صفوف واتفورد الإنجليزي كما لعب في العديد من الدوريات.

حيث خاض تجارب في الدوري الهولندي، الإسباني، الإنجليزي، التركي، واليوناني والسعودي بقميص النصر.

كما شارك مع منتخب المغرب في مناسفات كأس العالم 2018 بروسيا.

نور الدين هو الشقيق الأكبر لسفيان أمرابط نجم المنتخب المغربي ونادي فنربخشة.

نور الدين أمرابط هال سيتي
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