مؤتمر أنشيلوتي: ألابا قد يشارك ضد لاس بالماس.. والصافرات ضدي كانت عادلة

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن الثلاثي الأقرب للمشاركة في الهجوم ضد لاس بالماس.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة لاس بالماس في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة لاس بالماس ستكون مثل أي مباراة أخرى، نضع خلالها الاعتبار بأن علينا المنافسة على الدوري وقد بدأنا النصف الثاني من الموسم ونحن قريبون من الصدارة".

وواصل "لدي خيارات عديدة لتعويض فينيسيوس ضد لاس بالماس ولكن أعتقد أننا سنبدأ ببراهيم ورودريجو ومبابي".

وأكمل "دافيد ألابا بخير، لقد لعب لمدة 40 دقيقة بالأمس ويشعر أنه بخير، لا يزال يفتقد النسق ولكن ركبته تستجيب بشكل جيد، سينضم للقائمة وقد يشارك في عدة دقائق ولكن لن يبدأ بشكل أساسي".

وتابع "عليك دائما أن تتطور لأنك تعتقد أنك تعرف كل شيء ولكن أنا أحب التعرف على ما هو جديد وهذا يجعلك تتطور عندما تبدأ في فقدان مستواك، الهزيمة ضد برشلونة كانت مسؤوليتي وأنا أتقبل الصافرات ضدي لأنها كانت عادلة ولكن لا أعتقد أن الناس قد نسيت ما قدمان في الماضي أو ما سنقدمه لأننا سنقاتل حتى النهاية على المقدمة".

واستمر "سندخل المباراة وليس كل اللاعبين في أتم الجاهزية، لقد خفضنا حدة المران وجعلناه يتمحور الجمل التكتيكية فقط، لقد اشتكيت في أكثر من مرة حول جدولنا ولكن لا يمكننا فعل أي شيء، مباراة ضد سيلتا فيجو في التاسعة مساء قد أتفهم سببها في الصيف بسبب الحرارة ولكن في يناير؟".

وشدد "لا أعرف ما إذا كان مبابي يكتسب صفات القيادة أو لا ولكن في كل يوم يكون أداؤه أفضل وخارج الملعب يكون متواضع جدا وأعتقد أن فترة تأقلمه قد انتهت ومستواه يرتفع بكل مباراة".

وأضاف "لم أغير رأيي حول إندريك، نحن نعتمد عليه ونضع أيضا في الاعتبار أنه بمرحلة تعليمية، هو يتطور بقدر ما توقعنا منذ وصوله وهو لاعب محترف ويستغل الدقائق التي يحصل عليها".

وأتم "تصريحات سيميوني حول ريال مدريد؟ أعتقد أن هذه الأشياء تقال من أجل الاستعراض، كل من في عالم كرة القدم يدرك ما يمثله ريال مدريد خلال 125 عاما من التاريخ، وأعتقد أنها مثل الأشواك المؤلمة".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب الصدارة.