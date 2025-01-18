لاعب إنييمبا: الضغط الجماهيري أمام الزمالك لا يمثل لنا مشكلة.. ووضعنا استراتيجية لتحقيق نتيجة إيجابية

السبت، 18 يناير 2025 - 15:16

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - عمر فرج - إنييمبا

يرى باسكال إيزي لاعب إنييمبا النيجيري أن الحضور الجماهيري خلال مواجهة الزمالك لن يؤثر على فريقه بالسلب.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره انيمبا النيجيري في السادسة مساء غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات.

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وقال باسكال إيزي لاعب إنييمبا في مؤتمر صحفي: "هناك استراتيجية وضعها المدير الفني للفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد كي تساعد الفريق في التأهل لدور الثمانية".

وتابع "الضغط الجماهيري لا يمثل مشكلة لنا، وسبق وأن خضنا مباريات في مثل هذه الظروف مثل لقاء المصري، وسنبذل قصارى جهدنا وننتظر نتيجة مباراة فريق المصري أمام بلاك بولز".

وفاز الزمالك على منافسه بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية

وضمن الزمالك بفوزه التأهل إلى دور الـ8 كمتصدر لمجموعته.

فقد وصل الزمالك للنقطة الـ11 في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

يليه المصري في المركز الثاني بـ6 نقاط، ثم إنييمبا في المركز الثالث بـ5 نقاط.

الزمالك إنييمبا
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