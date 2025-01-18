توفى أثناء ممارسة اللعبة.. اتحاد الاسكواش ينعي الناشئ محمد سباعي

السبت، 18 يناير 2025 - 14:50

كتب : FilGoal

محمد يحيى سباعي - اسكواش

فارق محمد يحيى سباعي لاعب الاسكواش بنادي الشمس الحياة بعدما تعرض لوعكة صحية أثناء ممارسة اللعبة.

وتعرض سباعي لوعكة صحية خلال مشاركته في فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي، وتم نقل اللاعب إلى العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة.

ونعى الاتحاد المصري للاسكواش وفاة سباعي وقال في بيان "ينعى الاتحاد المصري للاسكواش، ببالغ الحزن والأسى، اللاعب محمد يحيى سباعي، والذي وافته المنية خلال فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي"

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"وبناء عليه قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش تعليق النشاط الرياضي لمدة 3 أيام حدادا على روح الفقيد، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان وسوف تقام جنازة المغفور له غدا بإذن الله بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالتجمع الأول".

كما تقدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخالص العزاء لأسرة اللاعب الذي وافته المنية، داعيا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته وأسرة الاسكواش الصبر والسلوان.

وتعرض اللاعب الشاب لوعكة صحية مفاجئة قبل أن يتم نقله سريعًا إلى المستشفى ليلفظ انفاسه بها.

وتوفي محمد يحيى سباعي ناشئ الاسكواش بنادي الشمس بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة عقب مشاركته مع فريقه في بطولة نادي بلاك بول الرياضي.

اسكواش منتخب مصر للاسكواش
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