مؤتمر الجزيري: سنخوض لقاء إنييمبا من أجل الفوز.. وأتمنى مواجهة أقوى فريق في البطولة بالدور التالي

شدد سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك على جاهزية فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام إنييمبا النيجيري.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره انيمبا النيجيري في السادسة مساء غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال الجزيري في مؤتمر صحفي قبل مواجهة إنييمبا "لن نلعب مباراة إنييمبا وكأنها تحصيل حاصل، وسنخوض اللقاء لتحقيق الفوز، ونعلم أن المنافس قوي".

وأضاف "نتطلع لتحقيق الفوز خاصة وأن المباراة على ملعبنا وأمام جماهيرنا. نلعب في فريق كبير ونركز في كل مباراة من أجل تحقيق هدفنا".

وأتم"الزمالك جاهز لمواجهة أي فريق في الدور التالي وبالنسبة لي أتمنى مواجهة أقوى فريق في البطولة".

وفاز الزمالك على منافسه بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية

وضمن الزمالك بفوزه التأهل إلى دور الـ8 كمتصدر لمجموعته.

فقد وصل الزمالك للنقطة الـ11 في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

يليه المصري في المركز الثاني بـ6 نقاط، ثم إنييمبا في المركز الثالث بـ5 نقاط.