مدير فرانكفورت: لم نخطط لرحيل مرموش في الشتاء.. واقترب من الانتقال إلى مانشستر سيتي

أثنى ماركوس كروش المدير الرياضي لآينتراخت فرانكفورت على احترافية عمر مرموش لاعب فريقه الحالي.

واقترب مرموش من الانضمام لمانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال كروش في تصريحات لصحيفة كيكر: "نؤدي بشكل جيد جدا في الموسم الحالي ولذلك من الطبيعي أن يحصل لاعب مثل عمر مرموش على عرض من فريق آخر".

وتابع "لقد قلت عدة مرات إننا نتفاوض مع فريق من أجل مرموش وفي النهاية هو مانشستر سيتي، لقد كنا على تواصل كبير خلال اليومين الماضيين وهناك احتمال كبير أن ينضم إليهم ولهذا لم يتواجد ضد بوروسيا دورتموند وسنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة".

وأضاف "الأمر ليس سهلا لأننا لم نخطط لرحيل مرموش في الشتاء ولكنها أشياء تحدث في الحياة وأيضا هذا جزء أساسي من كرة القدم، عندما يتطور لاعب مثلما فعل عمر خلال الموسم ونصف الأخير فإنه يثير اهتمام الفرق".

وأتم "لقد لعب مرموش آخر مباراتين على الرغم من وجود اهتمام من مانشستر سيتي ويجب أن نثني على ذلك لأنه قدم أداء جيد جدا وأسهم في نجاحنا بتلك المباراتين وهذا يثبت أيضا شخصيته الكبيرة".

وغاب مرموش عن مواجهة فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند أمس الجمعة بسبب وجود مفاوضات مع مانشستر سيتي حسب إعلان النادي.

ودخل مرموش إلى أرض الملعب عقب المباراة ةةدع جماهير فريقه الألماني.