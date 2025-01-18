مؤتمر جروس: هدفنا الفوز في كل المباريات.. وجاهزون لأي منافس في الدور التالي

شدد كريستيان جروس مدرب الزمالك على ضرورة تحقيق الفوز عندما يواجه فريقه نظيره إنييمبا النيجيري.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره انيمبا النيجيري في السادسة مساء غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال جروس في مؤتمر صحيف قبل المباراة: "هدفنا الفوز في كل المباريات، ونعلم أن المنافس في لقاء الغد ليس سهلا. المباريات القارية مهمة ويجب الفوز بها".

وأضاف "أمامنا 24 ساعة للتجهيز للقاء الغد، وأتابع حالة المصابين، وقد تكون هناك بعض التعديلات في تشكيل الفريق خلال اللقاء، وأثق في تركيز أي لاعب سيشارك".

وأتم "أصعب أمر في كرة القدم هو خلق التوازن بين الدفاع والهجوم، وذلك يحتاج لعمل كثير. تركيزنا على مواجهة إنييمبا وجاهزون لأي منافس في الدور التالي".

وضمن الزمالك بفوزه التأهل إلى دور الـ8 كمتصدر لمجموعته.

فقد وصل الزمالك للنقطة الـ11 في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

يليه المصري في المركز الثاني بـ6 نقاط، ثم إنييمبا في المركز الثالث بـ5 نقاط.