الكونفدرالية - الزمالك يواجه إنييمبا بزيه التقليدي

السبت، 18 يناير 2025 - 12:59

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - إنييمبا - الكونفدرالية

سيرتدي الزمالك زيه الأبيض التقليدي خلال مواجهة إنييمبا النيجري بالبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره انيمبا النيجيري في السادسة مساء غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعٌقد صباح اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وإنييمبا، وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض" القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأسود.

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وفي المقابل سيرتدي فريق إنيمبا زيه باللون الأزرق الكامل، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي.

إلى ذلك، أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نادي الزمالك قيادة طاقم تحكيم جابوني لمباراة الفريق ضد إنييمبا.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

بيير جيسلان أتشو حكم ساحة.

ويعاونه يوريس مارليز والكاميروني كارين أتيزامبونج.

وتانجوي باتريس ميبيامي حكم رابع.

التنزاني خالد عبد الله محمد مراقب عام للمباراة.

يحيى حدقة مراقب للحكام.

وضمن الزمالك بفوزه التأهل إلى دور الـ8 كمتصدر لمجموعته.

فقد وصل الزمالك للنقطة الـ11 في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

يليه المصري في المركز الثاني بـ6 نقاط، ثم إنييمبا في المركز الثالث بـ5 نقاط.

الزمالك إنييمبا
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