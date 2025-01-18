قائمة برشلونة - عودة كريستنسن وتشيزني لمواجهة خيتافي

أعلن هانسي فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستلعب ضد خيتافي.

ويلتقي برشلونة مع خيتافي مساء اليوم على ملعب الأخير بالجولة 20 من الدوري الإسباني.

وتشهد القائمة استمرار غياب أنسو فاتي للمباراة الرابعة على التوالي بقرار من المدرب.

كما يستمر غياب إنيجو مارتينيز الذي تعرض للإصابة خلال كأس السوبر الإسباني.

وعاد كل من أندرياس كريستنسن وفويتشيك تشيزني للقائمة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحارس: إنياكي بينيا – فويتشيك تشيزني – مارك أشترالاجا.

الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن – جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن.

الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – باو فيكتور – لامين يامال – داني أولمو.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب الصدارة، بينما يحتل خيتافي المركز الـ 15 برصيد 19 نفطة.