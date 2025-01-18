قائمة برشلونة - عودة كريستنسن وتشيزني لمواجهة خيتافي

السبت، 18 يناير 2025 - 12:55

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي - ريال مدريد - برشلونة

أعلن هانسي فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستلعب ضد خيتافي.

ويلتقي برشلونة مع خيتافي مساء اليوم على ملعب الأخير بالجولة 20 من الدوري الإسباني.

وتشهد القائمة استمرار غياب أنسو فاتي للمباراة الرابعة على التوالي بقرار من المدرب.

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: بلال عطية تلقي عرضين للمعايشة في برشلونة وإسبانيول نيمار: لم أترك برشلونة من أجل الأفضل بالعالم.. ومبابي شعر بالغيرة من ميسي كلاسيكو خارج الملعب.. صراع بين برشلونة وريال مدريد على استضافة نهائي كأس العالم سبورت: من الآن.. برشلونة يخطط لتجديد عقد فليك

كما يستمر غياب إنيجو مارتينيز الذي تعرض للإصابة خلال كأس السوبر الإسباني.

وعاد كل من أندرياس كريستنسن وفويتشيك تشيزني للقائمة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحارس: إنياكي بينيا – فويتشيك تشيزني – مارك أشترالاجا.

الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن – جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن.

الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – باو فيكتور – لامين يامال – داني أولمو.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب الصدارة، بينما يحتل خيتافي المركز الـ 15 برصيد 19 نفطة.

برشلونة خيتافي الدوري الإسباني
نرشح لكم
أغلق طريق ريال مدريد؟ ذا أثلتيك: بايرن ميونيخ يقترب من تجديد عقد ديفيز حقق حلمه.. بوكا جونيورز يضم أندير هيريرا ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كامافينجا كلاسيكو خارج الملعب.. صراع بين برشلونة وريال مدريد على استضافة نهائي كأس العالم أنشيلوتي: صافرات الاستهجان صفعة للجميع.. وهذا رأيي في ركلة الجزاء إجهاض الريمونتادا.. إندريك يدمر سيلتا فيجو ويقود ريال مدريد إلى ربع نهائي الكأس سبورت: من الآن.. برشلونة يخطط لتجديد عقد فليك انتهت في كأس إسبانيا - ريال مدريد (5)-(2) سيلتا فيجو
أخر الأخبار
مؤتمر مدرب إنييمبا: موقف المجموعة صعب.. والزمالك سيلعب بقوة رغم تأهله 13 دقيقة | الكرة المصرية
الكونفدرالية - الزمالك يواجه إنييمبا بزيه التقليدي 30 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة برشلونة - عودة كريستنسن وتشيزني لمواجهة خيتافي 35 دقيقة | الدوري الإسباني
كروز أزول المكسيكي مع لاعب ميلان 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرياضية: العين الإماراتي والاتفاق ينافسان فنربخشة على ضم تاليسكا ساعة | سعودي في الجول
رومانو: ووكر وافق على الانضمام لـ ميلان 2 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - الاتحاد السكندري يقترب من ضم محمود علاء 2 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: بلال عطية تلقي عرضين للمعايشة في برشلونة وإسبانيول 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 2 كرة يد - البرازيل تفجر مفاجأة مدوية.. وكرواتيا تكتسح منتخب البحرين بمجموعة مصر 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حالة وسام أبو علي بعد ما تعرض له خلال عودة البعثة 4 سكاي: قفزة كبرى.. الكشف عن راتب مرموش مع مانشستر سيتي