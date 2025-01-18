كروز أزول المكسيكي يتعاقد مع لاعب ميلان

السبت، 18 يناير 2025 - 12:52

كتب : FilGoal

لوكا روميرو - كروز أزول

أتم نادي كروز أزول المكسيكي إجراءت التعاقد مع الأرجنتيني لوكا روميرو.

وانضم روميرو إلى كروز أزول قادما من ميلان الإيطالي.

وأعلن النادي المكسيكي ضم روميرو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية دون الشكف عن تفاصيل.

أخبار متعلقة:
الانتصار الأول مع كونسيساو في الدوري.. ميلان يحول تأخره لفوز على كومو رومانو: ووكر وافق على الانضمام لـ ميلان سكاي: ميلان يفضل ضم راشفورد على ووكر وفقا لشروط معينة سكاي: بعد الكشف الطبي.. انهيار صفقة انتقال مهاجم ميلان إلى لايبزيج

فيما ذكرت تقارير مكسيكية أن روميرو انضم إلى كروز أزول مقابل نحو 3.5 مليون يورو ولمدة 5 سنوات.

وكان ميلان الإيطالي قد تعاقد مع لوكا روميرو صيف 2023 قادما من لاتسيو في صفقة انتقال حر.

اللاعب الأرجنتيني ولد في المكسيك، في مدينة فيكتوريا دي دورانجو يوم 18 نوفمبر 2004.

وبدأ اللاعب مسيرته مع ناشئي مايوركا، ثم بدأ احترافيا مع النادي في يونيو 2020.

ولعب روميرو 9 مباريات وسجل هدفا بقميص مايوركا، ثم انتقل إلى لاتسيو في 2021 ولعب معه 21 مباراة وسجل هدفا.

ميلان كروز أزول
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد - مودريتش أساسي.. وفالفيردي ظهير أيمن أمام سالزبورج سكاي: ووكر ينتظر إذن السفر لإتمام انتقاله إلى ميلان سيلتيك يمدد تعاقده مع كاسبر شمايكل عودة جديدة لـ بلجيكا.. ناينجولان ينضم لـ لوكيرين سكاي: مدرب بايرن السابق مرشح لتدريب دورتموند بعد الخسارة من بولونيا.. دورتموند يقيل نوري شاهين من تدريب الفريق دوري الأبطال - ألفاريز يقود أتليتكو مدريد لفوز مثير.. وسقوط دورتموند وأستون فيلا بـ ريمونتادا مجنونة.. برشلونة يتأهل مباشرة لثمن نهائي أبطال أوروبا بخماسية في بنفيكا
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد - مودريتش أساسي.. وفالفيردي ظهير أيمن أمام سالزبورج 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - الأهلي يعلن غياب الجندي لمدة تقترب من شهرين بسبب إصابة في الكتف 9 دقيقة | كرة سلة
جوزيه جوميز: كنا نبحث عن فوز بعد الخسارة الثقيلة من الهلال 11 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - علاج مكثف لـ مصطفى شلبي للحاق بلقاء مودرن سبورت 13 دقيقة | الدوري المصري
رومانو يكشف تطورات جديدة في أزمة تجديد عقد مدافع برشلونة 27 دقيقة | الدوري الإسباني
خطاب: كنا الأقرب للفوز أمام الأهلي.. وراض عن النتيجة 28 دقيقة | الدوري المصري
في غياب طارق حامد.. الفتح يحقق انتصاره الأول تحت قيادة جوميز بالوقت القاتل 44 دقيقة | سعودي في الجول
الزمالك يعلن قطع إعارة زيادة كمال وعودته إلى إنبي.. وفي الجول يكشف التفاصيل ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 4 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي