كروز أزول المكسيكي يتعاقد مع لاعب ميلان

أتم نادي كروز أزول المكسيكي إجراءت التعاقد مع الأرجنتيني لوكا روميرو.

وانضم روميرو إلى كروز أزول قادما من ميلان الإيطالي.

وأعلن النادي المكسيكي ضم روميرو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية دون الشكف عن تفاصيل.

فيما ذكرت تقارير مكسيكية أن روميرو انضم إلى كروز أزول مقابل نحو 3.5 مليون يورو ولمدة 5 سنوات.

وكان ميلان الإيطالي قد تعاقد مع لوكا روميرو صيف 2023 قادما من لاتسيو في صفقة انتقال حر.

Una llamada de La Noria hasta Italia 📞🇮🇹💙 pic.twitter.com/u2R0uwv2X9 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 18, 2025

اللاعب الأرجنتيني ولد في المكسيك، في مدينة فيكتوريا دي دورانجو يوم 18 نوفمبر 2004.

وبدأ اللاعب مسيرته مع ناشئي مايوركا، ثم بدأ احترافيا مع النادي في يونيو 2020.

ولعب روميرو 9 مباريات وسجل هدفا بقميص مايوركا، ثم انتقل إلى لاتسيو في 2021 ولعب معه 21 مباراة وسجل هدفا.