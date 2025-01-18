الرياضية: العين الإماراتي والاتفاق ينافسان فنربخشة على ضم تاليسكا

السبت، 18 يناير 2025 - 12:12

كتب : FilGoal

تاليسكا - النصر

دخل العين الإماراتي والاتفاق السعودي في سباق التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر.

ويمتد تعاقد تاليسكا مع نادي النصر حتى صيف 2026.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن العين الإماراتي والاتفاق ينافسان فنربخشة على ضم تاليسكا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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تقارير عديدة في الشهر الماضي، أوضحت أن تاليسكا سينتقل إلى فنربخشة بمجرد فتح باب الانتقالات الشتوية في الأول من يناير، لكن ذلك لم يحدث إلى الآن.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية ذكرت في وقت سابق أن إدارة نادي النصر اتفقت مع نادي فنربخشة التركي على بيع المدة المتبقية من عقد البرازيلي أندرسون تاليسكا.

وتبقت تفاصيل بسيطة قبل إتمام الانتقال بشكل رسمي، حسب التقرير.

قبل أيام، أوقفت الإدارة الجديدة لنادي النصر السعودي صفقة انتقال البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى فنربخشة التركي مؤقتا، حسب الجريدة نفسها.

وأفاد التقرير وقتها أن الصفقة تخضع لعملية تقييم فني من قبل إدارة النصر الجديدة.

وأضاف التقرير أن الإدارة الجديدة لاتريد المضي قدما في الصفقة إلا بعد التأكد من جدواها الفنية.

قبلها بأيام، كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تعطل الصفقة لسبب آخر وهو تراجع تاليسكا عن التوقيع للنادي التركي مطالبا بزيادة راتبه.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن تاليسكا طلب بمبالغ مالية مضاعفة أكثر من تلك التي سيستلمها حتى نهاية عقده يونيو 2026 مع النصر.

ووفقا لما ذكرته التقارير السعودية فإن النصر وافق على رحيل تاليسكا إلى فنربشخة على أن يتحمل جزءًا من راتب اللاعب البرازيلي.

ويسعى فنربخشة للتعاقد مع تاليسكا بناء على رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق التركي.

وسبق لتاليسكا اللعب في الدوري التركي بقميص بيشكتاش الذي حصل معه على ثنائية الدوري والكأس.

وانضم تاليسكا إلى النصر السعودي في صيف 2021 قادما من جوانزو إيفرجراند الصيني بعقد يبمتد لـ3 مواسم.

وجدد تاليسكا تعاقده مع النصر العام الماضي ليتمد حتى يونيو 2026.

ولعب تاليسكا بقميص النصر 102 مباراة سجل خلالهم 76 هدفا وصنع 10 آخرين.

تاليسكا النصر السعودي
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