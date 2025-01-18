رومانو: ووكر وافق على الانضمام لـ ميلان

السبت، 18 يناير 2025 - 11:24

كتب : FilGoal

كايل ووكر

اقترب كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي من الانضمام لميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس.

وأشار رومانو إلى أن ووكر قد وافق على الانتقال لميلان خلال يناير الحالي بعد تقدمه بطلب لمانشستر سيتي بالرحيل عن الفريق.

ومن المتوقع أن تتم الصفقة خلال الـ 48 ساعة المقبلة بعد توصل الناديان لاتفاق.

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كان ووكر قريبًا من مغادرة السيتي إلى بايرن ميونيخ في صيف 2023 في أعقاب نجاح النادي في تحقيق الثلاثية، لكن جوارديولا أقنعه بالبقاء في مانشستر خلال عشاء خاص. انتهى به الأمر بتوقيع عقد جديد لمدة 3 سنوات وأصبح قائدًا للنادي.

وغاب كايل عن المباراة التي اكتسح فيها مانشستر سيتي منافسه سالفورد 8-0 ضمن دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني عقب المباراة للصحفيين: "كايل ووكر طلب الرحيل منذ يومين والبحث عن العروض".

وقضى ووكر 8 أعوام رفقة مانشستر سيتي.

وانضم المدافع البالغ من العمر 34 عاما إلى مانشستر سيتي قادما من توتنام في صيف 2017 مقابل 52.7 مليون يورو.

وشارك ووكر في 18 مباراة مع سيتي خلال الموسم الجاري في جميع البطولات ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وتوج ووكر 6 مرات ببطولة الدوري الإنجليزي ومرة واحدة دوري أبطال أوروبا وكذلك كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وحصل مرتين على كأس الاتحاد الإنجليزي ومثلهما الدرع الخيرية.

وفاز 4 مرات بكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

كايل ووكر مانشستر سيتي ميلان
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